Навіяно Netflix: стиліст розповіді, що можна перейняти у скандального і сміливого стилю Бріджертонів

Анна Пономаренко (колажі: instagram.com/annponka_stylist/)

Стиліст Анна Пономаренко нещодавно поділилася з фоловерами її мікроблогу особистим відкриттям: вона помітила, що багато людей носять взуття не свого розміру. Як правило, меншого, ніж потрібно.

Вона порадила, як вибирати взуття по нозі, а не мріяти, що воно "розтягнеться".

На цьому цікаве не закінчується. Один з останніх постів у блозі Анна присвятила одному з найгучніших серіалів 2021 року: "Бріджертони".

"Цей серіал б'є рекорди переглядів на Netflix і задає початок нового тренду: regencycore. Давайте ж розглянемо вбрання. Я дуже люблю історію моди і з перших же секунд серіалу зазначила, що додержанням історичних традицій в костюмах і не пахне, теж саме стосується етикету і поведінки героїв", - написала Пономаренко.

Вона додала, що, втім, серіал і не претендує на достовірність. Це красива фантазія на тему любові, взаємовідносин і сексу на початку XIX століття. Та сприймати її варто саме так.

"Костюмером проекту стала Еллен Мирожник (у неї на рахунку багато крутих проектів, у тому числі "Основний інстинкт" і "Малефисента"). Вона створила костюми, які підтримують скандальність і сміливість серіалу. Для зйомок було створено більше 7500 речей, одна Дафна змінила 104 наряду.

Наприклад, кольору одягу і тканини не відповідають історичній дійсності", - продовжила стилістка.

Вона зазначила, що в епоху Регентства (так вона відома в Англії) в пошані були пастельні відтінки, муслінові і тонкі батистові сукні. У серіалі ж кольори - насичені, тканини з блиском і іншої фактури, більш щільної.

"Крім цього, декольте у нарядів глибше, ніж належить, як раз, щоб підтримати сексуальність проекту. Окремо зверніть увагу на прикраси. У серіалі їх безліч. Чіпці того часу замінили діадеми, додалися пір'я, масивні сережки і кольє", - зазначила Анна.

Вона запропонувала розглянути на картинках вбрання і дізнатися, що таке regencycore. Отже, які елементи можна перейняти у скандального і сміливого стилю цього серіалу?

Квіти і принти на сукнях.

Рясний декор, стрази і блискітки на одязі.

Ганна Пономаренко (колажі: instagram.com/annponka_stylist/)

Нагадаємо, стилістка Ганна Пономаренко розповіла, яка річ точно буде актуальною завжди і в будь-яку епоху. Підходить кожному.