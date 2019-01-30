"Містер лоб": Ігоря Ласточкіна розкритикували за невдалу стрижку

Фото: Ігор Ластівчин (instagram.com/lastochkin_igor)

Комік став мішенню для насмішок в соціальних мережах

Шоумен Ігор Ласточкін, який нещодавно показав, як з сім'єю проводить зимові канікули в Ізраїлі, опублікував коротке відео, щоб поділитися зі своїми підписниками результатами відвідування барбешопа.

Відео: (instagram.com/lastochkin_igor)

Однак, фолловери коміка не оцінили модну стрижку і розкритикували новий образ зірки. Підписники помітили, що срижка зроблена не акуратно, а надто відкритий лоб зовсім не йде гумористу.

Скріншот: Коментарі під постом Ігоря Ласточкіна (instagram.com/lastochkin_igor)

"Навіщо так сильно відкрили лоб? Стрижка - стрижкою, але персоналізувати треба!"

"Стрига норм, не зовсім підходить - це так, але реально стильно виглядає) Ігор тепер на стилі, хіпстер"

"Негарно"

"Чогсь якось не дуже"

"Здрастуйте, містер лоб"

"Це капець"

"Жахливо"

"найн!"

"Вітаю!!!(((Одесити там не стрижуться...- там стрижуть собак... і взагалі там бруд"

"Жах"

"Аааа що дружина сказала? Не дуже"

"Мммм нєє. Не йде....(((("

"А чого чубчик починається із середини голови????))"

"і навіть дуже, не дуже !!!"

"Бооооже, що вони зробили"

"З цієї стрижкою ти як Ивасик Телесик. Як на мене, то не дуже"

"Ігор ти повернувся і я побачив косяк", - розкритикували новий образ Ігоря його підписники.

Нагадаємо, нещодавно британський комік спарадіював дуже відвертий знімок Дженніфер Лопес. Чоловік, як і Джей Ло оголився на камеру, прикривши тіло лише відрізком матерії, зробив макіяж і надів світлу перуку.

Олександр Педан комічно повторив найвідомішу сцену з кінофільму "Іронія долі".