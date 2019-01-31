"Метаморфози": DAFNA MAY випустили атмосферний кампейн нової колекції

Фото: (прес-служба DAFNA MAY)

За словами дизайнера, ця колекція - про перевтілення

Український бренд Dafna May представив кампейн своєї майбутньої колекції осінь-зима 19/20 під назвою METАMORPHOSIS - про перевтілення сучасної дівчини у ту роль, яку вона обирає собі сама.

Його обличчям стала українська модель Олена Османова, а фотографом виступив Дмитро Гончаров



Фото: (прес-служба DAFNA MAY)

Зйомки проходили в Театрі на Подолі - театральна атмосфера ще більше підкреслила головну ідею колекції.

"Метаморфози" - це колекція про перевтілення, про безліч ролей, які сучасна жінка відіграє в цьому світі. Ми хочемо бути завжди різними, кожен наш день – це маленький спектакль, і я впевнена, що моя нова колекція допоможе дівчатам зіграти будь-яку роль", - говорить Дафна Майберг.

Фото: (прес-служба DAFNA MAY)

Відзначимо, що в самій колекції ідея трансформації виражена за допомогою збалансованого набору комплементарних між собою речей. Це повноцінний сезонний гардероб, який виграшно виглядає і вранці, і ввечері.

Фото: (прес-служба DAFNA MAY)

Показ нової колекції Dafna May відбудеться в рамках Ukrainian Fashion Week в найближчу неділю, 3 лютого.

Фото: (прес-служба DAFNA MAY)

Нагадаємо,що одна з найбільш затребуваних моделей світу Кара Делевінь взяла участь у провокаційній рекламної кампанії бренду Balmain сезону весна-літо 2019. На пікантних фото Кара позує топлес, а її оголені груди прикрив руками креативний директор модного дому.

Також нещодавно стало відомо відразу про двох знаменитостей, які потрапили на обкладинку всесвітньо відомого глянцю Vogue.

Так, тривимірний образ Наомі Кемпбелл прикрасив обкладинку березневого номера Vogue, Британія. А ось співачка Сіара змогла перебороти свою боязнь коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue.