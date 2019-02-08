Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня виглядала спокійною і з посмішкою спілкувалась з військовослужбовцями

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка вже в кінці квітня вперше стане мамою, вийшла в світ разом з чоловіком і зачарувала елегантним чорно-білим образом. 37-річна герцогиня і 34-річний принц стали гостями щорічної премії Endeavour Fund Awards в Лондоні. Це благодійний захід, на якому вшановують британських військовослужбовців, які отримали поранення під час несення служби і тим не менш досягли успіхів у спорті.

Вагітна Маркл знову підкреслила значний живіт облягаючим силуетом наряду - вона вибрала для появи на публіці білу блузку і чорну спідницю-максі з розрізом на стегні з колекції Givenchy.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня доповнила стильний образ човниками своєї улюбленої марки Aquazzura з золотими деталями, атласним клатчем Givenchy і сережками Vanessa Tugendhaft. Волосся Маркл зібрала у гарний пучок.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Відзначимо, що в минулому році герцог і герцогиня Сассекські також відвідували цю церемонію, ще в статусі нареченого і нареченої. Тоді Меган також вибрала для заходу чорно-білу гаму.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Раніше близькі друзі герцогині повідомили, що та переживає непростий період через конфлікт з батьком і негативні коментарі від хейтеров в соцмережах.

Нагадаємо, раніше вагітна Меган Маркл зачарувала ніжним образом під час візиту в театр.

Ми також писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі планують покинути Кенсінгтонський палац вже найближчим часом, адже ремонт в їх новому котеджі Фрогомор-хауз майже закінчений.

До речі. герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон захопила яскравим весняним образом під час візиту в початкову школу в Лондоні.

Відео: (РБК-Україна)