У мереживній білизні і чоловічих брюках: Вінні Харлоу оголилася на урочистому заході в Лондоні

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель блищить на GQ

Вінні Харлоу стала почесною гостею урочистої церемонії нагородження від журналу GQ, яка відбулася днями в Лондоні. Але навіть на такий серьйозний івент, який вимагає відповідного підбору вбрання, любителька пристрасних «голих» нарядів зуміла знайти щось підходяще і в той же час сексуальне.

Вінні Prada (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні приміряла еротичний total black: строгі класичного крою штани з високою посадкою і атласний піджак, прикрашений аплікацією у вигляді червоного серця, проткнутого стрілою. Талія моделі була підкреслена кількома ременями, у вухах і на шиї красувалися коштовності з діамантами, а волосся заплетене в коси, зібрані ззаду. Пізніше модель зняла піджак, продемонструвавши ще одну пікантну деталь образу – мереживній топ-корсет. Виготовлений з ніжного матеріалу, він облягав досконале тіло Харлоу і ледь стримував її пишні груди.

Вінні в розкішному образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Бізнес і задоволення в GQ. Спасибі @Prada за те, що вдягли мене в свою чоловічу колекцію». Пізніше вона додала ще один жартівливий коментар: «Готова схопити ваших синів і дочок».

Окремої уваги заслуговує макіяж знаменитої красуні. В цей раз візажисти намалювали їй графічні стрілки по лінії росту вій, виводячи їх до скронь. А другу – по краю верхньої повіки. Таким чином, і без того великі очі моделі стали максимально виразними, а погляд – розкритим. Брови їй зробили більш широкими, ніж зазвичай, розтушувавши їх уклавши дугами, на зразок макіяжу сестер Кардаш'ян.

Вінні обожнює оголятися (фото: instagram.com/winnieharlow)

Можливо, мейк-ап створювався за допомогою нової колекції від Кім, яку дівчата створювали разом. Нагадаємо, вона повинна з'явитися у продажу вже скоро – 13-вересня. Вінні брала в розробці продуктів безпосередню участь і зізналася, що цей процес її просто поглинув. Так що лінія напевно буде досить якісною і успішною.