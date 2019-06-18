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В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образ

Lite » Мода 18.06.2019 - 12:35
В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образ
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді відвідала Національний центр мистецтва і культури Жоржа Помпіду

Олена Зеленська не залишає своїх фоловерів в Instagram без інформації. Так, днями вона повідомила, що супроводжує чоловіка під час офіційних візитів у Францію і Німеччину. 17 червня вона мала честь познайомитися з першою леді Франції – Бріжит Макрон, а також обговорити масу важливих питань.

В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образ

Олена і Володимир Зеленскі у Парижі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Але крім всіх справ державного значення, увагу привернув і бездоганний вигляд Олени. Так, перший образ Зеленської в ніжно-блакитних тонах вже встиг наробити шуму в мережі. Елегантний костюм: спідниця-міді і жакет з довгим поясом підкреслили достоїнства фігури і свіжість української красуні. Доповнили лук човники бежевого відтінку. До речі, таким чином вона в черговий раз відповіла недоброзичливцям, які обурювалися її любов'ю до зручного взуття під час офіційних візитів.

В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образВ комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образВ комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образ

В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образОлена в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А кілька годин тому Олена показала новий ансамбль. На цей раз перша леді знову звернулася до практичного вбрання. На серії фото, які Олена опублікувала у себе на сторінці, вона постала в темному комбінезоні з укороченими рукавами, широкими брюками, V-подібним вирізом та іншими незвичайними деталями. Доповнили його білі кеди і коричнева сумка. До речі, ці аксесуари ми вже бачили на ній під час її поїздки до Брюсселя. Так що Олена явно підтримує політику багатьох знаменитих жінок, включаючи Кейт Міддлтон, цінувати речі.

Волосся першої леді було зачесане в низький хвіст, макіяж виконаний в натуральних тонах і доповнено широкої стрілкою. Окремої уваги заслуговують кільце і сережки, які чудово гармоніювали у всьому чином.

В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образ

Олена під час поїздки до Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Такий наряд фоловери Олени зустріли як завжди тепло, зазначивши, що вона одна з найкращих перших леді в світі.

"Вперше в Національному центрі мистецтва і культури Жоржа Помпіду. Повна фантастичних вражень. Під час екскурсії обговорили можливість культурних обмінів та подальшого співробітництва. Спасибі за чудовий час керівнику Центру Помпіду Сержу Лавінь і куратора Національного музею сучасного мистецтва Ніколя Люсі-Гудникову", – написала Олена у своєму мікроблозі.

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