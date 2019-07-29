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Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядами

Lite » Мода 29.07.2019 - 21:35
Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядами
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-річна мільйонерка радує стильними образами

Кайлі Дженнер отдохнула, набралася сил і з ентузіазмом взялася за нові проекти. Сама молода мільйонерка в світі представила колекцію Kylie Skin по догляду за тілом, що включає скраб, лосьйон і інші незамінні літні засоби. У зв'язку з бурхливою діяльністю робочих походів в офіс і ділових зустрічей стало больше. А значить, і стильних нарядів на її сторінці також.

Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі любить кежуал (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька годин тому вона опублікувала знімок, де позує в чорних шкіряних штанях, білому кроп-топі з високим горлом і масивних білих кросівках. З аксесуарів знаменита теле- і инстадива обрала сумочку з принтом пітона і сріблястий годинник. До речі, здивувала Кайлі не тільки максимально закритим вбранням, але й зачіскою – вона постала з подовженим каре. Яскравий макіяж і "хижий" манікюр також залишилися при ній.

Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі Дженнер у вихідні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька днів до цього Дженнер продемонструвала ще один розкішний наряд. Вона одягла вузькі укорочені чорні штани Jennifer Le, а також блузу з одним рукавом від Alexandre Vauthier. Додаток до них – яскраво-рожеві босоніжки з каменем посередині від Amina Muaddi, а також сонцезахисні окуляри в такого ж відтінку оправі Balenciaga. Яскравий макіяж і високий хвіст – останній штрих до луку для нічного життя. Саме так вона і написала під знімком.

Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиСтормі з татом (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, нещодавно вона разом з коханим – 28-річним Тревісом Скоттом – і малятком Стормі вирушили у невеличку подорож. Кайлі опублікувала кілька знімків і ролик, де однорічна дівчинка і її батько зворушливо обіймаються, і написала: "Ми взяли нашу дитину в поїздку вчора. Я так сильно люблю цю маленьку дівчинку. Я думаю, що вона не тільки наймиліша в світі... У неї найсолодша, найрозумніша, найособливіша маленька душа. Поплескування по спині в кінці відео змушує мене кожен раз плакати".

Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильними нарядамиКайлі і Тревіс останнім часом нерозлучні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кім і Хлое Кардашьян першими прокоментували настільки зворушливий пост. "Ви наймиліші на світі", – написала Хлое. "О Боже! Як же це мило", – написала Кім.

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