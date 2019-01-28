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"Іспанська типаж": Маша Єфросиніна захопила елегантним образом

Lite » Мода 28.01.2019 - 12:40
"Іспанська типаж": Маша Єфросиніна захопила елегантним образом
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча зважилася на контрастне поєднання

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася бекстейдж-кадром зі зйомки телешоу "Дивовижні люди", на якому вона позувала в елегантному вбранні. Шанувальники телеведучої відзначили, що смарагдовий колір блузи їй дуже личить і вигідно контрастує з її світлою шкірою і темним волоссям.

&quot;Іспанська типаж&quot;: Маша Єфросиніна захопила елегантним образом

Фото: Позу для позування Маша також вибрала дуже елегантну (instagram.com/mashaefrosinina)

Поєднати блузу Єфросиніна вирішила з джинсами темного синього кольору з білою відстрочкою, а доповнила образ прикрасами з жовтого металу. Кількість прикрас на знаменитості була досить значниою: два великих кільця, набір з трьох ланцюжків з кулонами і сережки овальної форми нетривіальної форми. На голову вона пов'язала довгу білу стрічку, зібравши волосся в тугий хвіст.
Підписники обсипали компліментами улюблену ведучу і відзначили, що її образ нагадує іспанський стиль.

&quot;Іспанська типаж&quot;: Маша Єфросиніна захопила елегантним образом

&quot;Іспанська типаж&quot;: Маша Єфросиніна захопила елегантним образом

&quot;Іспанська типаж&quot;: Маша Єфросиніна захопила елегантним образом

Скріншот: Коментарі до посту Машы Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"дуже-дуже)"

"Дивовижна леді"

"Дуже красиво! Цей колір ідеально підходить, благородний"

"Прекрасна!"

"Маша,я Вами захоплююся"

"Маша, Ви були прекрасні"

"Колір блузи шикарний"

"Яка ви красива!"

"Красуня!"

"Богиня!"
"Краса"

"Работяжечка"

"Маша, що не фото — я в захваті. Цей смарагдовий колір просто вогонь"

"Іспанський типаж", - написали на сторінці Маші Єфросиніної в соцмережах шанувальники.

Крім того, LITE нещодавно запропонував вибрати найбільш вражаючий пляжний образ Маші Єфросиніної з Абу-Дабі.


Нагадаємо, Маша Єфросиніна також взяла участь у популярному флешмобі #10yearschallenge і показала, як виглядала 10 років тому.

Цікаво, що пізніше чоловік Єфросиніної — бізнесмен Тимур Хромаєв — опублікував їх спільне фото 10-річної давності.

Відео: LITE

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