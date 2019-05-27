Гаряча брюнетка: 45-річна Хайді Клум показала, як виглядала в молодості

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

45-річна супермодель порадувала неординарним постом

Хайді Клум, яку весь світ знає як розкішну блондинку, виявляється, була такою не завжди. Нещодавно 45-річна супермодель порадувала фоловерів на своїй Instagram-сторінці незвичайним фото. В кадрі, зробленому 25 років тому, вона позує у футболці з зухвалою написом Heidi. Фото зроблено в самому початку кар'єри, і 21-річна зірка тоді воліла темний колір волосся.

Хайді Клум в 1994-му (фото: instagram.com/heidiklum)

Дівчина демонструє пишні груди, посилаючи повітряний поцілунок. Виглядає Хайді дуже гаряче і незвично. І шанувальники не могли мовчати. До речі, більшості з них Хайді-брюнетка дуже припала до душі.

Тобі йде темне волосся

З темним волоссям ти виглядає дуже добре

ВАУ!

Хто це? Це не ти!

О, це класна картина... Дійсно бунтарка!

Я сподіваюся, що сорочка все ще існує

І тоді вже показували "качку"

Це дійсно весело, мило

Волію бачити тебе брюнеткою...

Дуже сексуальна

Вау, твій натуральний колір – брюнетка?.. Ти виглядаєш так розкуто на цьому фото... У тобі є все, щоб стати моделлю

Ти виглядаєш надзвичайно чудово з каштановим волоссям. Вау-вау!

Хайді Клум і її бойфренд Том Каулітц (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, зараз модель, яку 1-го червня виповниться 46 років, виглядає також молодо і свіжо. Знаменита красуня регулярно з'являється на червоних доріжках і численних світських подіях під руку з 29-річним музикантом Томом Каулитцем. І нічим не поступається своєму коханому і майбутньому чоловікові (пара побралася в грудні минулого року). До речі, чутки про вагітність Хайді, які то спалахували, то гасли в мережі, розгорілися з новою силою.

Хайді на фіналі шоу "Супермодель Німеччини" (фото: instagram.com/heidiklum)

Так, на фінал шоу "Супермодель Німеччини" красуня прийшла в чорному мереживному комбінезоні з великим декольте і атласними бантами, які були розташовані прямо на животі. До того ж Хайді періодично опускала руки на живіт, як би підтримуючи його – саме цей жест остаточно переконав армію фоловерів в тому, що 45-річна модель у положенні.