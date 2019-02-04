Кашкет і хутряна жилетка: Слава Камінська похвалилася стильним образом

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка відвідала один з показів у рамках Ukrainian Fashion Week

У Києві проходить важлива модна подія - Український тиждень моди сезону осінь-зима 2019/20, яку відвідують безліч знаменитостей не тільки з модної індустрії, але і зі світу шоу-бізнесу. Учасниця дуету "НеАнгели", співачка Слава Камінська також не залишила захід без уваги - артистка побувала на показі Gasanova.

Для виходу в світ артистка вибрала ефектний і стильний образ і поділилася кількома знімками на своїй сторінці в Instagram.

Камінська позувала в синьому джинсовому костюмі з вилогами на рукавах і чорним шкіряним поясом. Вона доповнила образ темно-синім кашкетом і чорною хутряною жилеткою.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"На показі у коханої @gasanova_elvira — людини, який ретранслює моє бачення краси в одяг! Еля, вітаю, це було круто. Ну і, за традицією, довелося розповісти @kosadcha кілька секретів і розвіяти всі гучні плітки!" - написала Слава під спільним фото з Катею Осадчою.

До речі, ведуча також з'явилася на публіці в головному уборі - яскраво-червоному капелюшку.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Іноді я собі дуже подобаюся", - повідомила Камінська під іншим фото.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили образ співачки і залишили безліч компліментів в коментарях.

"Справді, на цих фото надзвичайно красива і стильна";

"А кепка чорна Єфросиніної";

"Слава, дуже красива кепі, можна дізнатися хто дизайнер і ціна)?";

"Чому іноді?Ви завжди шикарні!!!";

"Красуні! де таку кепку взяли?";

"Слава, цей наряд на Вас від GASANOVA просто ШИК. Красиві...";

"Дуже гарна і стильна!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів: (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні.

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До речі, знаменита модель Аліна Байкова вийшла на подіум в Києві з оголеними грудьми. Манекенниця блищала на показі дизайнера Gasanova.