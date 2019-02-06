"Епоха золотої рибки": DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

Фото: fashionweek.ua

Дизайнер Дар'я Донець зробила акцент на яскравих, але часом непомітних деталях

У Києві завершилася грандіозний Український тиждень моди (1-5 лютого) сезону осінь-зима 2019/20, який проходив у стінах незмінної локації — Мистецький Арсенал. Проте цікавих і яскравих показів від українських дизайнерів залишилося ще на кілька сезонів вперед.

Свою нову колекцію представив в день закриття UFW бренд DARJA DONEZZ (дизайнер Дар'я Донець), яка була пронизана символікою японської культури та міфології.

Показ нової колекції DARJA DONEZZ сезону осінь-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

Наприклад, знакова деталь осінньо-зимової колекції — плаваючі рибки. Це символ руху, а також пристрасті і віри, що відсилає нас до творчості японських художників. Зверніть увагу, як цікаво дизайнер обігрує рух декоративних рибок — кожна з них прикрашена додатковим "пасмом" струмуючих ниток, які майорять при кожному кроці моделей.

Показ нової колекції DARJA DONEZZ сезону осінь-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

У цілому, колекція DARJA DONEZZ насичена різноманітними деталями: різними складками, рюшами, поєднанням кольорів і флористичних принтів. Кожен образ — немов полотно художника. У силуетах форми переважає структурність з вкрапленнями театральності.

Серед основних матеріалів — коттон, тенсел і шифон. Модельний ряд включає сукні-бюстьє, баски, сорочки з вишитим декором, утилітарні комбінезони.

Показ нової колекції DARJA DONEZZ сезону осінь-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, раніше AYSINA представила провокаційну колекцію FW19-20 під назвою "Рівновага над божевіллям".

Також Тиждень моди не обійшовся без традиційних вау-колекцій. Так, RYBALKO захопила новою "перловою" колекцією з лінійкою неймовірних крислатих капелюхів і геометричних сумок. А бренд DZHUS показав "уроки анатомії" у фантастичній колекції.