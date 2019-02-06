ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Епоха золотої рибки": DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

Lite » Мода 06.02.2019 - 13:22
"Епоха золотої рибки": DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20
Фото: fashionweek.ua

Дизайнер Дар'я Донець зробила акцент на яскравих, але часом непомітних деталях

У Києві завершилася грандіозний Український тиждень моди (1-5 лютого) сезону осінь-зима 2019/20, який проходив у стінах незмінної локації — Мистецький Арсенал. Проте цікавих і яскравих показів від українських дизайнерів залишилося ще на кілька сезонів вперед.

Свою нову колекцію представив в день закриття UFW бренд DARJA DONEZZ (дизайнер Дар'я Донець), яка була пронизана символікою японської культури та міфології.

&quot;Епоха золотої рибки&quot;: DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

&quot;Епоха золотої рибки&quot;: DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

&quot;Епоха золотої рибки&quot;: DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

Показ нової колекції DARJA DONEZZ сезону осінь-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

Наприклад, знакова деталь осінньо-зимової колекції — плаваючі рибки. Це символ руху, а також пристрасті і віри, що відсилає нас до творчості японських художників. Зверніть увагу, як цікаво дизайнер обігрує рух декоративних рибок — кожна з них прикрашена додатковим "пасмом" струмуючих ниток, які майорять при кожному кроці моделей.

 

Показ нової колекції DARJA DONEZZ сезону осінь-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

У цілому, колекція DARJA DONEZZ насичена різноманітними деталями: різними складками, рюшами, поєднанням кольорів і флористичних принтів. Кожен образ — немов полотно художника. У силуетах форми переважає структурність з вкрапленнями театральності.

Серед основних матеріалів — коттон, тенсел і шифон. Модельний ряд включає сукні-бюстьє, баски, сорочки з вишитим декором, утилітарні комбінезони.

&quot;Епоха золотої рибки&quot;: DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

 

Показ нової колекції DARJA DONEZZ сезону осінь-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, раніше AYSINA представила провокаційну колекцію FW19-20 під назвою "Рівновага над божевіллям".

Також Тиждень моди не обійшовся без традиційних вау-колекцій. Так, RYBALKO захопила новою "перловою" колекцією з лінійкою неймовірних крислатих капелюхів і геометричних сумок. А бренд DZHUS показав "уроки анатомії" у фантастичній колекції.

В шкіряній білизні і шовковому халаті: Белла Хадід знялася в зухвалій рекламі Versace В неонових вогнях великого міста: VOROZHBYT&ZEMSKOVA представили кислотну колекцію FW19-20
Новини України модамодельколлекция
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся