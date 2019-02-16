Ембер Херд в провокаційному образі знялася в яскравому фотосеті

Фото: Ембер Херд (wonderlandmagazine.com)

Зірка "Аквамена" позувала в дещо вінтажних образах з домішкою гламуру

Колишня дружина Джонні Деппа, 32-річна голлівудська актриса Ембер Херд прикрасила обкладинку глянцевого видання Wonderland Magazine, а також знялася для нього в яскравих і провокаційних образах.

На обкладинці журналу зірка "Аквамена" постала в комбінезоні з білим мереживним коміром від Vera Wang і туфлях з брошками з дорогоцінних каменів. Образ доповнили колготки в сітку і червона помада, а також оригінальна зачіска.

Фото: Ембер Херд (wonderlandmagazine.com)

Відзначимо, що в цілому зйомка вийшла вінтажною і в той же час з домішкою гламуру. Ембер також приміряла різні прикраси і головні убори.

Фото: Ембер Херд (wonderlandmagazine.com)

Актриса, яка відома своєю активною громадською позицією, прокоментувала своє ставлення до фемінізму в інтерв'ю виданню.

"Той факт, що я повинна одягатися певним чином, здавався мені несправедливістю. Чому моє завдання – привертати увагу чоловіків? Чому хлопці не зобов'язані вчитися вести себе пристойно? Я завжди була феміністкою – з тих самих пір, коли почала висловлювати власну думку. Тому що я гуманістка", - заявила Херд.

Фото: Ембер Херд (wonderlandmagazine.com)

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