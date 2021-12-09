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ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)

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Четвер 09 грудня 2021 13:10
ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото) Андре Тан представив нову колекцію одягу (фото: andretan.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Андре Тан напередодні паризького Тижня високої моди показав лімітовану арт-колекцію одягу ICARIA, яка зробить ваш гардероб більш еко-френдлі.

Основна мета колекції - привернути увагу до питань переробки відходів, що є важливим завданням для всіх виробничих галузей і невід'ємною частиною роботи будь-якого відповідального бізнесу.

Що відомо про свіжу колекцію Андре Тана і як виглядають вбрання - читайте і дивіться в матеріалі Lite.

Чому ICARIA?

Назва колекції відсилає до античного міфу про геніального скульптора Дедала і його сина Ікара.

Щоб втекти з острова Крит, Дедал зробив для себе і сина величезні крила, скріплені воском. Будучи вже далеко від острова, Ікар настільки захопився польотом, що забув настанови батька і наблизився до яскравого сонця. Віск на крилах розтанув, пір'я розлетілося, і Ікар впав у море.

"Вибираючи темою колекції міф про Ікара, я розумів, що основним матеріалом має стати перо. Воно використано не тільки як декор, але і як екологічно чистий наповнювач", - говорить дизайнер.

Кожен образ арт-колекції символізує той чи інший фрагмент історії і нагадує швидше роботи в Музеї сучасного мистецтва, ніж одяг в звичайному розумінні.

На окрему увагу заслуговують матеріали. Слідуючи глобальному тренду на сталий розвиток, дизайнер використовував в колекції тканини з переробленого пластику і пухове натуральне наповнення.

ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)

Фото з презентації нової колекції Андре Тана (фото: andretan.ua)

Еко-фешн - один з найперспективніших трендів нашого часу

За словами Андре Тана, бездумне споживання застаріло - фешн-індустрія XXI століття прагне бути екологічною.

Грамотна переробка сміття і відходів - прагнення до новизни з турботою про благополуччя планети.

"Тому з'явилася ідея створити колекцію одягу ICARIA, щоб привернути увагу нашого споживача до питань переробки матеріалів і відходів, які дуже важливі не тільки у фешн-сфері, а й у всіх сферах життєдіяльності людини", - стверджує дизайнер.

Додамо, що в арт-колекції з цієї лінійки створена і демократична версія. До неї увійшли: прозорий пуховий жилет, худі, сумка-шопер і кепка.

ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)ECO-fashion: перспективний тренд - у новій арт-колекції Андре Тана (фото)

Одяг з колекції ICARIA (фото: andretan.ua)

Раніше Андре Тан розповів, як виглядати на мільйон без особливих витрат.

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