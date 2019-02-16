"Дівчинка-весна": Слава Камінська похвалилася новим стильним вбранням

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники засипали артистку компліментами

Учасниця групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, яка раніше замилувала мережу яскравими family look з дітьми, зізналася фанам, що не змогла втриматися і купила нову сукню. На своїй сторінці в Instagram вона показала новий наряд і поцікавилася думкою підписників.

На знімку артистка позує в ніжній довгій сукні фіолетово-сталевого кольору в квітковий принт і чорних чоботях.

"Побачила вчора в магазині сукню і не змогла втриматися. і пофіг, що це штори з театру. Весь день компліменти вихоплюю. А вам нра?" - з гумором підписала публікацію Слава.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальникам новий наряд зірки дуже сподобався, про що вони повідомили у коментарях, засипавши Камінську компліментами. Багато відзначили, що образ вийшов дуже жіночним і весняним.

"Вам дуже йде, ви красуня в будь-якому вбранні";

"Дуже красиво і по-весняному";

"Не фигасе штора!!! Вам це йде,ви красуня!!!";

"Вам в платтячко дуже добре, ви на дівчинку ніжну схожі!";

"Забарвлення відмінне і на вас відмінно сидить/лежить)). Думаю якщо відпороти оборку знизу шторний вид зникне";

"Дівчина-Весна!! Супер красуня. Дивлячись на Вас настрій підіймається";

"19 століття 100% круто і креативно.Фігура звичайно у вас просто клас!!!";

"А що, штора як штора. головне, хто в ній";

"Вам дуже красиво! І тканина видно, що ніжна і приємна. Вона прохлаждати буде навесні", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Слава Камінська показала талант свого синочка Леонарда, якого співачка вчила робити стильну фотосесію.

Раніше Слава Камінська з групи "НеАнгели" похвалилася милим сімейним фото з чоловіком і дітьми.

До речі, Слава Камінська похвалилася стильним образом на Українському тижні моди.