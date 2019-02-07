Чуттєва Ірина Шейк вразила новою зйомкою для Versace

Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Супермодель поділилася з шанувальниками кадром в яскравому образі

Російська супермодель Ірина Шейк тепер щаслива дружина і мама маленької доньки Леї, однак це зовсім не означає, що вона закинула роботу. Дружина Бредлі Купера, яка засвітилася в Мадриді в елегантному образі, як і раніше, активно знімається для глянцю і бере участь у рекламних кампаніях відомих брендів. Так, на своїй сторінці в Instagram Шейк опублікувала кадр з нової яскравої зйомки для Versace.

Судячи з усього, це нові кадри для весняно-літньої кампанії італійської марки.

"Вона повернулася! Новий Versace тут!" - підписала фото 33-річна Ірина.

Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

На знімку модель позує в салатово-жовтому пальто з колекції Versace, яка була презентована восени на Тижні моди в Мілані, а в руках тримає стегану сумку з металевою емблемою у вигляді символу бренду.

Зазначимо, що макіяж для фотосету створювала Пет Макграт, а автором фотографії став Стівен Мейзел.

Шанувальникам новий кадр Шейк припав до душі.

"Чертовски красива";

"Дуже дивно і круто";

"ІРА! Той самий момент коли ти прикрашаєш одяг/аксесуари , а не вони тебе! Красуня будь щаслива!";

"Наша натуральна краса";

"Ірина шикарна як завжди";

"Який колір гарний. Ірина,Ви як завжди прекрасні", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше ще одна знаменита модель Белла Хадід знялася в зухвалій рекламі Versace.

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