Буде гаряче: Розі Хантігтон-Уайтлі показала пікантні знімки в нижній білизні

Супермодель Розі Хантігтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosieforautograph)

Колекція Rosie Lingerie для Marks & Spencer надійде в продаж вже цього літа

Що ми будемо носити цього літа: вивчаємо тренди нижньої білизни від Розі Хантігтон-Уайтлі.

31-річна Розі Хантігтон-Уайтлі встигає все: будувати успішну кар'єру, займатися вихованням маленького Джека Оскара Стетхема, приділяти час чоловікові, а ще – ділитися секретами краси. Її Instagram – невичерпне джерело ідей для стильних образів і макіяжу. Не дивно, що безліч брендів запрошують її до співпраці.

Розкішна Розі Хантігтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Так, на її рахунку безліч успішних запусків парфумерії та косметики. А нещодавно модель навіть представила свою власну косметичну марку ROSE INC, яка стрімко набирає популярність. Цікаво, що на офіційній сторінці бренду можна знайти не тільки інформацію про продукти ROSE INC, це джерело порад і секретів від знаменитості та її зіркових колег.

Фото: instagram.com/rosiehw

Не менш успішні проекти вона створює і з брендами одягу. Найвідоміша з яких, безумовно, з брендом Marks & Spencer. Спільно вони випускали кілька ліній нижньої білизни в різних стилях. І, схоже, скоро нас чекає щось нове. На своїй сторінці Розі поділилася кадрами зі свіжої фотосесії і написала:

"Приміряю речі з Rosie Lingerie, які знімаємо сьогодні. Люблю цю нову колекцію, яка вийде вже цього літа".

Розі Хантігтон-Уайтлі демонструє білизну з колекції Rosie Lingerie (фото: instagram.com/rosiehw)

Судячи по комплектах, які виставила на своїй сторінці Розі, в моді буде не максимальна оголенность, а ретро-мотиви, стриманість і незвичайний дизайн. Які, тим не менш, виглядають неймовірно сексуально.

Велика любителька квіткових принтів, в цей раз супермодель відвела їм належне місце в колекції. Але не залишила без уваги однотонні тканини: білий, смарагдовий і спокусливі чорний. Прикрашають білизну мереживні вставки – ще слабкість Розі.

Нагадаємо, що в Мілані тим часом стартував Тиждень моди. Своїм стильним і елегантним образом вже встигла здивувати супермодель Ірина Шейк.

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