В ботфортах та сорочці: напівгола Кайлі Дженнер показала, в чому ходить в офіс

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка здивувала шанувальників

Кайлі Дженнер - одна з найуспішніших бізнес-вумен у світі - обожнює свою роботу. Своєму дітищу Kylie Cosmetics, а також іншим підрозділам своєї компанії вона приділяє багато часу і сил. Карантин, який став для всіх несподіваним і непростим періодом, Кайлі переживала особливо важко. Дівчина звикла повсякчас навідуватися в розкішний офіс своєї фірми, роздавати вказівки і контролювати всі процеси самостійно. Чи не менше любить вона і покрасуватися в численних вбраннях. Зараз, з послабленням карантинних заходів, вона відновила свої походи до колег. Один з останніх її виходів Кайлі показала кілька годин тому.

Новий лук Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер, якій сьогодні виповнюється 23 роки, як і всі дівчата її віку, обожнює спокусливі образи. І часом не може відмовити собі в них навіть під час офісних заходів. Кайлі вибрала для зустрічі сіру сорочку-плаття з широкими рукавами і накладними кишенями, яку доповнила чорними шкіряними ботфортами на високих підборах. На додаток до лука вона зробила яскравий макіяж і бездоганну укладку. Пару фото зірка зробила в офісі: на першому вона сидить на м'якому білому пуфі, а на другому відкинулася назад, продемонструвавши розкішні стегна. «Ти королева», «Вау», «Прекрасна», «Дивовижна», «Надзвичайно прекрасна» - отримала вона відгуки від фанатів ...

Кайлі обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Варто зазначити, що робоча обстановка абсолютно не здається напруженою і стресовою. Втім, зараз справи у популярніої в мережі бізневумен йдуть відмінно. Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер, яку в минулому році назвали наймолодшою ​​мільйонеркою в світі, позбавили заповітного титулу. Нібито вона сильно завищила доходи своєї компанії заради слави в засобах масової інформації. Втім, вже через нетривалий час її нагородили новим званням: Кайлі стала найбільш високооплачуваною зіркою мережі. І ця іпостась їй явно до душі.