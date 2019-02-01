Більше не модно: топ-4 згасаючих тренда

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com)

Чотири супер-тренда минулого сезону, що втрачають свою актуальність

Занадто швидкоплинна мода змушує нас відмовлятися від чудових речей, які, нажаль, поступово перетворюються в антитренды. Ми тільки їх "розносили" і полюбили,а дизайнери вже вважають їх "вчорашнім днем" моди. Щоб не відставати від тенденцій, прислухаємося до думки експертів і розберемося, які модні тренди повільно, але вірно здають свої позиції.

Поясні сумки

Одна з найгеніальніших розробок людства. Завдяки цьому аксесуару багато дівчата відчули справжню свободу рухів, однак їх "зоряний час" підходить до кінця.



Фото: (instagram.com)

Пальто оверсайз

Зручний силует, який увійшов у фаворити багатьох дівчат. Але на жаль, подібна форма передає свої позиції більш жіночним моделям. Однак, якщо пальто оверсайз вже є у вас в гардеробі, то продовжуйте його носити. Якщо ж ви ще не встигли його купити, то інвестувати в нього гроші вже не варто.

Фото: (instagram.com)

Брюки з лапасами

Суперечливий тренд, який не всім припав до смаку. Зрозуміло, що цей елемент гардеробу робив образ розслабленим, але, тим не менш, надавав елегантності завдяки витягуванню силуету. Але з ним теж вже пора прощатися, вважають стилісти.

Фото: (instagram.com)

Ромпер

Комбінезони з шортами мало на кого сиділи ідеально і виглядали елегантно, швидше виглядали дуже по-дитячому і псували пропорції фігури, проте в сезоні весна-літо 2018 користувалися чималою популярністю. Від цього елемента гардероба слід позбутися прямо зараз, рекомендують фешн-блогери і дизайнери.

Фото: (instagram.com)

Нагадаємо, що головний б'юті-тренд Тижня високої моди продовжує підкорювати світ. Приміряти його зважиться не кожна модниця.

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