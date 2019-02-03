Плідний ефір для Дана Балана і другий блок в історії проекту: як пройшов третій ефір Голосу Країни 9

Такі різні, але легендарні тренери проекту Голос Країни 9

Третій випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни відбувся 3 лютого на 1 + 1

У неділю, 3 лютого, на каналі 1 + 1 відбувся третій випуск 9 сезону шоу Голос Країни.

Перед початком "сліпих прослуховувань" тренери проекту обмінялися підколами на адресу один одного, що передбачало серйозну боротьбу за нових виконавців.

Відкривати ефір довелося 35-річному Валентину Колоковскому з піснею групи Hardkiss - «Кораблі». Валентину вдалося повернути крісло Потапа, який зробив свій вибір на користь музиканта в заключні секунди пісні.

Наступною на сцену вийшла Катерина Бєгу з відомим хітом початку нульових - «dragostea din tei», групи O-Zone. Виконавиця зірвала джек-пот, розвернувши крісла всіх тренерів. З огляду на той факт, що Катерина виявилася співвітчизницею Дана Балана, її вибір був очевидний.

Замикав першу трійку учасників третього ефіру сліпих прослуховувань, вчитель вокалу, Євген Присяжнюк, з піснею «Ой, Смереко». Присяжнюк - вчитель фіналіста дитячого Голосу, Владислава Феничка. Проте, жоден з тренерів до Євгена не повернувся.

Одним із найбільш драматичних моментів третього ефіру, став виступ Магдалени Паскар, прикутою до інвалідного крісла. Дівчина виконувала відому композицію групи Rag'N'Bone Man, Human. До Магдалени повернулись Потап, MONATIK і Дан Балан, а вона, в свою чергу, впевнено обрала команду MONATIKa.

Продовжила ефір корінна одеситка, Софія Шафір, з легендарною піснею Вітні Х'юстон, «I will survive». До Софії повернувся тільки Дан Балан, який, таким чином, взяв в свою команду вже другого учасника в третьому ефірі.

Після на сцену вийшов друг Дана Балана, Роман Бурасанзве, який виконав пісню Rozhden, «Знаєш». Для Романа було дуже важливо, щоб Дан впізнав його голос, однак з тренерів повернулася тільки Тіна Кароль.

Учасниця сьомого сезону шоу, бек-вокалістка Павла Зіброва, Ніна Козачук, вийшла на сцену з піснею «У Долі своя весна», але так і не змогла повернути до себе крісло хоча б одного тренера.

Відразу після цього на сцені з'явилася ще одна екс-учасниця вокального шоу - другого сезону дитячого Голосу, Наталія Повстян. Дівчина виконала пісню Тіни Кароль, «Сила висоти», проте, до неї повернулися всі тренери, крім самої Тіни. Свій вибір Наталія зробила на користь Потапа, підкріпивши його виконанням пісні репера.

Михайло Дімов, який виступає в українській варіації мюзиклу Notre dame de paris, разом з переможцем п'ятого сезону Голосу Країни, Антоном Копитіним, виконав пісню «My baby you», розвернувши до себе крісла Тіни Кароль і Дана Балана. Михайло дав собі слово обрати того тренера, який перший до нього повернеться - він вибрав Дана Балана.

Учасник, який з'явився на сцені наступним, Антон Хвалько, виступив з піснею "Can't Pretend", присвятивши її своїй коханій дівчині, однак не зміг підкорити серця тренерів проекту. До нього ніхто не розвернувся.

Потім на сцену Голосу вийшов перший італієць у новому сезоні, Самуель Гріллі, з піснею "Joline". До нього розвернувся тільки Дан Балан, який продовжив поповнювати свою міжнародну команду яскравими виконавцями.

Молода українська дівчина, Тетяна Шереметова, мрія якої була стати співачкою, не змогла підкорити тренерів піснею «Over the love». Зоряні наставники не розвернулися, однак MONATIK порадив молодій виконавиці докласти більше зусиль, і тоді все обов'язково вийде.

Наступним іноземним учасником 9 сезону став Владислав Чижиков, викладач з Мінська, який прославився своїми каверами в соціальній мережі Instagram. Чижиков виконав пісню Ed Sheeran, «Perfect». До нього повернулися всі чотири тренери, однак MONATIK заблокував Потапа, тим самим, позбавивши його можливості здобути талант в свою команду. Це другий блок в історії проекту. Проте, Владислав обрав Дана Балана.