Київ вдень і вночі: 5 сезон 64 серія

У четвер, 27 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 64 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 64 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Новий рік-2019 вже стукає однією ногою в двері (або у вікно?) І поки одні перебувають у приємному передчутті свята, в інших починає сіпатися око з-за думки "що вдягти?". Якщо ви ставитеся до другого типу дівчат, сідайте зручніше, зараз ми вирішимо всі ваші проблеми. А допоможе вам в цьому відома київська модель і героїня серіаліті "Нового каналу" Київ вдень і вночі Поліна Ковалевська.

"Почнемо з головного правила: звичайні закони стилю і модні тренди в Новорічну ніч скасовуються! – вважає Поліна. – Саме на Новий рік в образі ти можеш дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай: більш яскравий макіяж, більше прикрас, пишніше спідницю. До речі, лялькові спідниці в цьому році вітаються – гряде рік Жовтої Свині за китайським календарем. А свинка любить все пишне і золоте".

Поліна з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Порада №1: Паєтки

Почнемо з простого. Новий рік без паєток, як олів'є без майонезу. Не обов'язково шукати сукню, густо засіяне блискітками. Топа з паєтками буде цілком достатньо, щоб зробити будь-який образ святковим.

Підказка №2: Блиск в усьому

Для святкування Новорічної ночі сміливо вибирай блискучий (дуже блискучий!) наряд. Сукня з жаккарада, тканини з люрексом, навіть прикрашена стразами – доречним буде все. Shine bright like a diamond, як кажуть!

Підказка №3: Пір'я

Вже кілька модних сезонів дизайнери всього світу прикрашають вечірні вбрання пір'їнками. Вони можуть обрамляти поділ сукні, рукава або навіть штанини штанів. Колір – на твій вибір. Але пам'ятай, що символ наступаючого року любить всі відтінки жовтого і рожевого.

Поліна з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Порада №4: Оксамит

Оксамит дорівнює розкіш. А ти варта бути розкішною в Новий рік! При виборі сукні зверни увагу, щоб тканина була цупка. Недорогий оксамит може просвічуватися і сильно здешевлювати твій образ.

Порада №5: Шовк або атлас

Давно мрієш про атласній сукні-комбінації? Саме час обзавестися цієї стильної обновкою! Красиві вечірні комбінації вже стали справжньою класикою, і завжди будуть актуальні в цю ніч.

Поліна з серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

І ще кілька загальних порад:

– При виборі фасону сукні не забувай, що ніч буде довгою і є ти, певно, будеш багато. Тому краще уникати дуже облягаючих силуетів. Животик на новорічних фото ще нікого не фарбував.

– Якщо плануєш вечірку в галасливій компанії, раджу не вибирати одяг світлих відтінків. Навряд чи ти захочеш опівночі відтирати у ванній плями від червоного вина з твого білосніжної сукні.

– Будь практичною! Перед покупкою наряду подумай, чи зможеш ти потім надіти цю річ ще раз? Можливо, логічніше буде взяти сукню напрокат.

Дивіться серіаліті Київ вдень і вночі в четвер і п'ятницю в 1:00, в суботу о 00:30 на Новому каналі. І класна новина для всіх шанувальників серіаліті. 8 січня оголошується днем КДН! З 9:00 до 21:00 на Новому каналі покажуть вісім завершальних епізодів п'ятого сезону Київ вдень і вночі. Не пропустіть!