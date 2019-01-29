Холостяк 9: стала відома дата виходу нового сезону романтичного шоу

Фото: Холостяк 9 Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Три місяці учасниці проекту будуть боротися за увагу головного героя

Стала відома дата виходу на екрани дев'ятого сезону популярного романтичного шоу про пошук другої половинки "Холостяк" - проект стартує в Міжнародний жіночий день, 8 березня, на телеканалі СТБ. Про це повідомляється на сайті каналу.

Нагадаємо, що головним героєм нового сезону став відомий телеведучий і головний редактор журналу Микита Добринін.

Фото: (прес-служба СТБ)

Учасниці проекту будуть три місяці боротися за увагу і любов 31-річного чоловіка. Холостяк ж в свою чергу обіцяє здивувати організацією романтичних побачень, а також безліччю подорожей по найкрасивіших місцях світу.

Микита є ведучим телеканалу М1 та радіостанції "Русское Радио Україна", а також працює головним редактор чоловічого журналу XXL (Україна). Зазначимо, що раніше Добринін вже був одружений, його шлюб тривав чотири роки.

Фото: Холостяк 9 Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

"Ми просто усвідомили, що рухаємося в різних темпах, у нас були принципові розбіжності у поглядах на мою професію, у розумінні того, куди нам далі розвиватися", - зізнався ведучий в одному з інтерв'ю.

Холостяк переконаний, що кар'єра – далеко не все для чоловіка, адже вона не може зробити його повністю щасливим.

"Моє життя досить динамічне і насичене, тому будинок для мене є певною фортецею, в яку хочеться повертатися, де мені і моїй дівчині повинно бути спокійно і затишно разом. Я той чоловік, який завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і відносини варто боротися, і я щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половину на цьому проекті", – розповів раніше Добринін.

Фото: Холостяк 9 Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, ведучий романтичного проекту "Холостяк" Григорій Решетник розповів про головного героя нового сезону Микиту Добриніна, а також розкрив деталі з перших зйомок реаліті.

Ми також повідомляли, що новий Холостяк розповів, якою має бути його друга половинка.

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