Фільм "Гучний зв'язок": дивитися онлайн трейлер

Гучний зв'язок - трейлер фільму (YouTube / UFD Independent Films)

У День закоханих в український прокат виходить драматично-романтична комедія "Гучний зв'язок". Це ремейк популярної італійської картини "Ідеальні незнайомці", головні ролі в якому виконали актори "Квартету І".

Сюжет комедії

Комедійно-драматичний фільм від Паоло Дженовезе "Ідеальні незнайомці" став кращим в Італії в 2016 році. Пізніше його сюжет ліг в основу сценарію грецької, іспанської, французької та корейської комедій.

Прем'єрний російський фільм "Гучний зв'язок" також є адаптацією італійської стрічки.

Кадр з фільму (YouTube / UFD Independent Films)

Дія розгортається в заміському будинку, де збирається компанія друзів зі своїми другими половинками. Щоб скрасити вечір, хтось із гостей пропонує жартівливу розвагу.

За правилами, всі присутні повинні зачитувати вхідні повідомлення на своїх смартфонах, а на дзвінки відповідати на гучному зв'язку. Ця проста гра розкриє багато секретів про кожного з її учасників.

Кадр з фільму (YouTube / UFD Independent Films)

Виробництвом комедії займалася театральна студія "Квартет І" ("Про що говорять чоловіки", "День радіо", "День виборів"). Режисером виступив Олексій Нужний ("Я худну", серіал "Ольга").

Головні чоловічі ролі зіграли актори "Квартету І" - Леонід Барац, Ростислав Хаїт, Каміль Ларін, Олександр Демидов. Також у фільмі знімалися: Марія Миронова, Ірина Горбачова, Анастасія Уколова.

Нагадаємо, в прокат українських кінотеатрів в лютому вийшла комедія "Зустріч однокласників" з лідером групи "Друга ріка" в головній ролі.

Також на широких екранах стартував показ історичного українського екшна "Крути 1918" про трагічні події біля залізничної станції Крути під Києвом під час битви військ УНР і Червоної армії.

Відео: РБК-Україна