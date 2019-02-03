Конфлікти і аварії: яким знакам Зодіаку загрожує небезпека

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Аварійні ситуації можливі до 17 лютого

З середини січня і до 7 лютого всі знаки зодіаку будуть піддані сильним конфліктним настроям, дратівливості і гнівливості. В цей час можуть відбутися конфлікти в робочому колективі. Астрологічний прогноз з 3 по 17 лютого дала експерт Наталя Анісімова в своєму прогнозі в Instagram.

Вона розповіла, з якої причини буде існувати такий напружений емоційний стан. На її думку, виною тому є уражений Марс.

"Зараз на небі вражений Марс. Почалося це з середини січня. Спочатку він був вражений Сатурном, весь цей тиждень він був вражений Плутоном і наступного тижня він буде сходитися з Ураном. Марс у такому вигляді створює ситуації конфліктів, ворожнечі, аварій, травм. Рівень роздратування на цьому і наступному тижні буде підвищений. Особливо у тих, чий асцендент гороскопу починається в Овні або Скорпіоні. Плутон збільшує розмір агресії Марса до люті. Цей аспект буде триматися ще до 7 лютого", - розповідає астролог.

Вона також зазначила, що в цей час можуть виникнути конфлікти в колективі, будь це робота або університет.

"Часто у цей час відбуваються конфлікти в колективах, тобто коли йде ворожнеча ні з однією людиною, а відразу з декількома людьми. Нерідко стаються аварії не тільки на дорогах, але і на підприємствах, де багато заліза і велика потужність виробництва. В позитиві цей аспект посилює нашу волю і рішучість. Ми можемо в цей період пізнати свою силу і постояти за себе!" – додала Анісімова.

Ілюстративне фото (instagram.com/astrolog_anisimova)

До 17 лютого до конфліктів також додається можливість аварійних ситуацій. Анісімова вважає, що краще не планувати ремонт або заміну проводки. Електрикам варто бути уважнішими на роботі.

"На наступному тижні конфлікт Марса з Плутоном буде плавно перетікати в з'єднання з Ураном. Це триватиме до 17 лютого. Вірогідність аварій і конфліктів залишиться, але Уран впливає трохи інакше. Він відповідає за електрику, всю електроніку і за високу швидкість. Ми стаємо більш імпульсивними, квапливими, на дорозі може з'явитися бажання додати швидкості. Цей період відзначається підвищеним ризиком аварій, пов'язаними з електрикою. Електронні пристрої можуть іскрити і ламатися", - зазначила астролог.

Анісімова також розповіла, чим замінити "тягу" до конфліктів. На її думку, спорт – найкращі ліки.

"Якщо дуже хочеться поконфліктувати, то рекомендую ЗАЙНЯТИСЯ СПОРТОМ або просто пострибати, побігати або поприсідати. Це знизить ваше внутрішнє напруження. Головне, дати йому вийти назовні без шкоди для вас і оточуючих. Якщо дотримуватися техніки безпеки в цей період, то всі ризики значно знижуються. Будьте обережні і уважні!" – підсумувала експерт.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/astrolog_anisimova

Нагадаємо, що раніше відомий астролог розповів про загибель Кузьми "Скрябіна".

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Також повідомлялося, що астролог попередив про небезпеку, що насувається.