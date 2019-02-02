Унікальний рецепт смачного і корисного горіхового молока від Аніти Луценко

Ілюстративне фото: pixabay.com

На ньому можна варити вівсянку або вживати окремо

Відома українська спортсменка і фітнес-тренер Аніта Луценко, яка раніше розповідала, як вона підходить до харчування своєї дочки, поділилася рецептом рослинного молока, яке вона готує з різних видів горіхів. На своїй Instaram-сторінці зірковий тренер поділилася секретом здорового і смачного напою.

Рослинне молоко, за словами Аніти можна приготувати, як з одного виду горіхів, так і поекспериментувати з різними поєднаннями.

Отже, простий рецепт горіхового молока від Аніти Луценко:

Замочити горіхи водою на ніч (це ідеальний варіант).

Кинути їх у потужний блендер і залити повною склянкою води (краще теплою) і горіхове молоко готове.

Також молоко можна процідити через ситечко.

Ілюстративне фото: instagram.com

На ньому можна зварити вівсянку, наприклад. Після того, як вона звариться, залити молоком, трохи потримати на вогні, зняти і дати настоятися.

Напій можна вживати, додавши туди теплий мед, кокосовий цукор або сироп топінамбура.

До речі, нещодавно Аніта Луценко дала підписникам Instagram рекомендації по правильному вибору вітамінів, підкресливши важливість різноманітного раціону в будь-яку пору року.

Також ми публікували спільне фото зоряного тренера з її маленькою донькою, яку вона нарешті зважилася показати.