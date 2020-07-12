Топ-5 причин, чому варто їсти шоколад: дієтолог дала докладне пояснення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела аргументи на користь смачної солодощі в раціоні

Шокалад – не тільки смачна, але й корисна їжа, зрозуміло, якщо мова йде про справжній якісний продукт і його вживання в розумних межах. Дієтолог Тетяна Лакуста на сторінці в Instagram назвала топ-5 причин, чому не варто відмовлятися від популярної солодощі.

Шоколад зарекомендував себе не тільки, як улюблені ласощі ласунів, але і як продукт, що володіє лікувальними властивостями. Чому варто їсти шоколад?

1. Нутритивно цінний продукт. В какао достатню кількість клітковини, відмінний мінеральний склад - багато магнію, марганцю, міді.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

⠀2. Відмінний склад поліфенолів. Вони володіють антиоксидантною та протизапальною ефектом: епікатехін, кверцетин, антоціани - чим їх більше, тим какао і шоколад гіркіші.

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3. Позитивно впливають на артеріальний тиск. Флавоноїди чорного шоколаду стимулюють виділення нітрату азоту ендотелієм судин, а він є потужним розслаблюючим фактором.

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4. Захищають шкіру від сонця. Флавоноїди гіркого шоколаду захищають шкіру від сонячних опіків.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Покращує мозкову активність. Какао покращує когнітивні функції у людей похилого віку з психічними розладами.

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Крім того, какао містить стимулюючі речовини, як кофеїн і теобромін, які короткочасно піднімають настрій і мозкову активність.

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