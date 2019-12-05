Тепло, ще тепліше! Топ-3 ненудних рецепта зігріваючих напоїв на зиму

Готуємо зігріваючі напої самостійно (фото: unsplash)

Прості й оригінальні рецепти для душевного вечора

Зігріваючі напої – вічні супутники новорічних ярмарок, святкових застіль і домашніх посиденьок в холодну пору року. Обійтися без них неможливо з різних причин. По-перше, вони миттєво заряджають святковим настроєм, тонізують і бадьорять, по-друге, багато з них вельми корисні завдяки вітамінам, а по-третє, це просто один з кращих способів зробити зиму трішки тепліше!

Ці напої здатні підняти настрій і зарядити бадьорістю (фото: unsplash)

Глінтвейн

Мабуть, найбільш популярний напій з настанням перших холодів. Хто з нас не знає жарти про "осінній суп"? Але пік його популярності припадає на зиму. Ароматний і гарячий, він так і манить з численних кафе і вуличних прилавків, запрошуючи до довгих прогулянок по потопаючому в святкових вогнях місту. Але приготувати його самостійно – не менш захоплюючий процес. До того ж ви будете впевнені в якості інгредієнтів і зможете підібрати спеції за смаком.

Інгредієнти глінтвейну можуть змінюватись (фото: unsplash)

1 л червоного вина, 3 ст. л. коньяку, 1 апельсин, 3 зірочки гвоздики, 1 ч. л. меленого імбиру, щіпка меленого мускатного горіха, 2 палички кориці, 3 ст. л. цукру, 125 мл води.

Змішайте в окремій каструлі спеції і воду, доведіть на вогні до кипіння і дайте настоятися 15 хвилин, потім процідіть. Апельсин поріжте часточками, додайте до вина коньяк і поставте на повільний вогонь. Влийте відвар і дайте трохи настоятися.

Какао

Напій, який ми пам'ятаємо з дитинства, у дорослому віці здається не менш смачним. До того ж завдяки різноманітності рецептів можна щоразу вигадувати щось нове. Ми пропонуємо зупинитися на класиці, але з додаванням родзинки у вигляді кориці і ванілі.

Какао – улюблений з дества напій (фото: unsplash)

300 мл молока, 2 ст. л. коричневого цукру, 1 паличка кориці, 1 пакетик ванільного порошку, 3 ст. л. какао.

Молоко вилийте в каструлю, додавши до нього корицю і ваніль, підігрійте на повільному вогні, вийміть гвоздику. Какао змішайте з цукром і залийте молоком, помішуйте на повільному вогні, поки суміш не стане однорідною. Доведіть до кипіння і розлийте по чашках.

Імбирний чай

Найкорисніший з нашої добірки напій через наявність в імбирі кальцію, магнію, заліза, цинку, вітамінів А, В і С. До того ж він здатний виліковувати від нудьги і розпалювати внутрішній вогонь, згідно древньої ведичної науки аюрведи. І найбільш простий у приготуванні. Те, що потрібно взимку!

Чай можна готувати також, порізавши імбир часточками (фото: unsplash)

2 великих лимона, 50 г імбиру, 500 мл води, мед за смаком.

Імбир очистіть, натріть на дрібній тертці, залийте водою і доведіть на середньому вогні до кипіння. В злегка остиглий напій додайте за смаком мед.