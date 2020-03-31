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У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim

Lite » Їжа 31.03.2020 - 19:57
У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
Villa Krim (фото: drinks.ua)

Нова лінійка буде носити назву «Appetit Collection»

У мережі спливли інсайдерські знімки нової колекції вин від лідера українського алкогольного ринку винного бренду Villa Krim. Як не важко здогадатися, судячи з фото, нова лінійка буде носити назву «Appetit Collection» і її головною відмінністю буде те, що кожну з позицій виробник пропонує поєднувати з певною стравою. Такі ось секретики компанії вдалося розкрити завчасно, завдяки спритності респондентів, на яких в компанії вирішили протестувати новинку.

Не дивлячись на запобіжні заходи, одна з гостей встигла сфотографувати концепти нової лінійки вин і навіть похвалилася цим у мережі, опублікувавши наступний коментар: «Відчула себе доленосною людиною, обираючи етикетки для нової лінійки вин @Villa Krim. На фото мій фаворит. Ще й дегустація смачненькою була, вже не дочекаюся побачити в магазині!»

Дуже швидко пост видалили, але прінтскріни редакція drinks.ua зберегла і рада поділитися ексклюзивчиком. Правда, залишилося загадкою, який саме з концептів обрали в Villa Krim, але щось підказує, що чекати появи новинки в магазинах вже недовго.

У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim

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