Як схуднути уві сні: дієтолог розкрила важливі нюанси

Ілюстративне фото (instagram.com/anastasia.dietolog)

Експерт розповіла, як сон впливає на апетит і зайву вага

Сон безпосередньо впливає на процес схуднення, стверджує дієтолог Анастасія на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначає, що не тільки тривалість сну, але і час засипання можуть позначитися на вазі і апетиті.

Експерт підкреслила, що пізній відхід до відпочинку, недосип або занадто тривалий ненормований сон здатні завадити розпрощатися із зайвими кіло.

Топ-3 причини, що заважають схуднути і пов'язані зі сном:

Лягаете занадто пізно

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пізніше опівночі наприклад! Коли мелатонін у всю повинен вироблятися в нашому організмі і стабілізувати обмін. Це самий заспокійливий сон! На зміну йому приходить кортизол, гормону стресу, невеликий приріст спостерігається в 2 години ночі, наступний в 4 години ранку, а пік близько 6 ранку. Лягли пізно - отримали високий кортизол! Високий картизол=низький обмін!

Спите мало

Тут той же ефект! Плюс спостерігається виснаження гормону росту і виснажується лептин! Лептин – це гормон, який виробляється в жирових клітинах. Чим менше лептину ви виробляете, тим більше у вас почуття голоду. У свою чергу, чим більше греліну, ви виробляєте, тим більше у вас почуття голоду, ви спалюєте менше калорій, а їжа відкладається у вигляді жирових запасів тіла.





Ілюстративне фото (pexels.com)

До того ж, цікавий факт! Недосип уповільнює синтез білка! Якщо ви нарощуєте м'язи, і спати вам потрібно повноцінно. Низький лептин=високий апетит.

Спите до полудня

Відбувається розсинхрон, гормональний фон змінюється хвилеподібно. І коли ви встанете ближче до обіду, швидше за все ви будете навіть не голодні. А потім рівень Гордіна підвищиться в 7 разів порівняно з нормою! Вовчий апетит буде в прямому сенсі!

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