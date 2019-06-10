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Як схуднути уві сні: дієтолог розкрила важливі нюанси

Lite » Їжа 10.06.2019 - 08:52
Як схуднути уві сні: дієтолог розкрила важливі нюанси
Ілюстративне фото (instagram.com/anastasia.dietolog)

Експерт розповіла, як сон впливає на апетит і зайву вага

Сон безпосередньо впливає на процес схуднення, стверджує дієтолог Анастасія на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначає, що не тільки тривалість сну, але і час засипання можуть позначитися на вазі і апетиті.

Експерт підкреслила, що пізній відхід до відпочинку, недосип або занадто тривалий ненормований сон здатні завадити розпрощатися із зайвими кіло.

Топ-3 причини, що заважають схуднути і пов'язані зі сном:

Лягаете занадто пізно

Як схуднути уві сні: дієтолог розкрила важливі нюанси

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пізніше опівночі наприклад! Коли мелатонін у всю повинен вироблятися в нашому організмі і стабілізувати обмін. Це самий заспокійливий сон! На зміну йому приходить кортизол, гормону стресу, невеликий приріст спостерігається в 2 години ночі, наступний в 4 години ранку, а пік близько 6 ранку. Лягли пізно - отримали високий кортизол! Високий картизол=низький обмін!

Спите мало

Тут той же ефект! Плюс спостерігається виснаження гормону росту і виснажується лептин! Лептин – це гормон, який виробляється в жирових клітинах. Чим менше лептину ви виробляете, тим більше у вас почуття голоду. У свою чергу, чим більше греліну, ви виробляєте, тим більше у вас почуття голоду, ви спалюєте менше калорій, а їжа відкладається у вигляді жирових запасів тіла.


Як схуднути уві сні: дієтолог розкрила важливі нюанси

Ілюстративне фото (pexels.com)

До того ж, цікавий факт! Недосип уповільнює синтез білка! Якщо ви нарощуєте м'язи, і спати вам потрібно повноцінно. Низький лептин=високий апетит.

Спите до полудня

Відбувається розсинхрон, гормональний фон змінюється хвилеподібно. І коли ви встанете ближче до обіду, швидше за все ви будете навіть не голодні. А потім рівень Гордіна підвищиться в 7 разів порівняно з нормою! Вовчий апетит буде в прямому сенсі!

До речі, дієтолог Олена Кален назвала основи тантричного харчування для схуднення.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чим замінити популярні солодощі.

Раніше дієтолог Джанкулієва поділилася порадами, як схуднути і при цьому не рахувати калорії.

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