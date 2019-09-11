Крабові палички ТМ "Водный мир" отримали "Добрий знак"

Крабові палички ТМ "Водный мир" першими серед усіх крабових паличок, присутніх на ринку України, успішно пройшли перевірку в лабораторії Eurofins Scientific на відповідність європейським стандартам якості і безпеки та отримали "Добрий знак".

Сьогодні споживачі все більше і більше приділяють увагу питанням якості та безпеки продуктів харчування. За даними Nielsen 75% споживачів в Україні уважно читають склад продуктів на упаковці і заявляють, що готові платити більше за товари, виробники яких у відкриту говорять про їх походження.

Для ТМ "Водный мир" якість продукції і розвиток культури споживання морепродуктів завжди були в пріоритеті, однак під час проведення маркетингових досліджень ми зіткнулись з наступним інсайтом - споживачі люблять смак крабових паличок, але намагаються обмежувати їх споживання, бо вважають їх некорисним продуктом і не до кінця розуміють їх склад.

Для зняття даного бар'єру і підвищення довіри до категорії крабових паличок, влітку 2019 року наша компанія, пройшла комплексну лабораторну перевірку на відповідність охолоджених крабових паличок ТМ "Водный мир" стандартам якості незалежної системи контролю "Добрий знак", якій довіряють мільйони українців.

Перевірка проводилася незалежними аудиторами, що мають міжнародну сертифікацію, а сама продукція перевірялася в Європейських лабораторіях (Eurofins). Дослідження проводилося протягом 3-х місяців і складалося з 2х етапів.

На першому етапі сертифікованими аудиторами незалежної системи контролю якості "Добрий знак" були перевірені потужності нашого виробництва - завод "Аквафрост" в Одеській області - на відповідність одному з найжорсткіших у світі стандарту якості - IFS Food. Перевірка включала аудит усіх приміщень заводу, обладнання, сировини, готової продукції, матеріалів, документів і компетенції співробітників. За результатами аудиту було сформовано відповідний звіт про успішне проходження перевірки. Після вдало пройденої перевірки виробництва, в супермаркетах Києва було придбано і відправлено на дослідження в акредитовану європейську лабораторію Eurofins Scientific наступну продукцію ТМ "Водный мир":

Охолоджені крабові палички "Водный мир" 100 г

Охолоджені крабові палички "Водный мир" 200 г

Охолоджені крабові палички "Водный мир" 240 г

Охолоджені крабові палички "Водный мир" 400 г

Продукти було перевірено за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками безпеки. Згідно з результатами досліджень, було встановлено, що вся вищезазначена продукція повністю відповідає європейським стандартам якості та безпеки.

Відтепер наші споживачі можуть бути впевнені, що крабові палички "Водный мир" - це корисний, смачний, натуральний і безпечний продукт! Шукайте улюблені охолоджені крабові палички ТМ "Водный мир" на полицях магазинів з логотипом "Добрий знак"!

Для довідки:

Що таке "Добрий знак"?

"Добрий знак" - це незалежна система контролю якості та безпеки харчових продуктів в Україні, метою якої є виявлення найбільш якісних і безпечних продуктів і формування культури свідомого споживання в українському суспільстві.

Потреба в маркуванні "Добрий знак" виникла в 2014 р., коли стало зрозуміло, що в українського споживача немає ніякого "знака якості", якому можна повністю довіряти, і який є зрозумілим орієнтиром при виборі продукта на полицях магазинів. Продукти, чия упаковка відзначена маркуванням "Добрий знак", пройшли ретельну лабораторну перевірку за стандартами якості та безпеки країн Європейського Союзу.