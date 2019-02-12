Підступний цукор: Аніта Луценко розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого

Відома фітнес-тренер запустила челлендж для підписників
Українська телеведуча, фітнес-тренер і експерт по схудненню Аніта Луценко запустила з 11 лютого челендж для своїх підписників - 14 днів без солодкого, в рамках якого потрібно відмовитися від всіх продуктів, в яких міститься цукор. Однак, як зізналася сама Аніта на своїй сторінці в Instagram, її тут же засипали питаннями - а що ж тоді можна їсти.
"З цукром вилазить одна важлива проблема, з якою ви напевно зіткнулися вчора! А що тоді взагалі їсти? Ви думаєте. Так, закидаючись "ніштячками", ми не їмо повноцінну їжу, від якої залежить здоров'я, шкіра, гормони, схуднення, якість тіла і настрій", - пише тренер.
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)
Тому вона склала для учасників марафону список страв і продуктів, які можна сміливо вживати.
1. Каші, рис, цільнозерновий хліб, макарони тверді, картопля 1-2 рази в тиждень печена.
2. Кисломолочку: сир, білий йогурт, кефір, сир ( до 30 г в день) і сметану. Звичайно в ідеальному житті від корови, яку ви знаєте особисто)
3. Корисний жир: авокадо, жирна риба, горіхи і насіння, масло вершкове, оливкове.
4. Овочі - свіжі, морожені, квашені. Зелень.
5. Ягоди і фрукти - не більше 300-350 г на день разом взятого. Пріоритет ягодам.
6. Білок: риба, м'ясо, яйця, морепродукти, бобові.
Крім того, Луценко дала і спортивне завдання на день 12 лютого - пройти 10 тисяч кроків.
Користувачі мережі дякують за поради і мотивацію і діляться своїми успіхами.
"Вчорашній день витримала в легкістю, спасибі за мотивацію!!! Сподіваюся і сьогодні не зламаюсь)))";
"Ого, та тут список страв величезний";
"Те почуття, коли в неділю зробила кекси і чоловік купив шоколадні цукерки .Але я впоралася вчора (прям гордість за себе бере)";
"Буду пробувати відмовитися від солодкого... а от ходити.....мені тільки гіпс знімуть в п'ятницю....але! Відмова буде першим кроком!!!";
"Завдяки 14 днів без цукру,які я вперше спробувала вісь вже два роки буде, спокійно п ю каву без цукру, а пила з трьома і взагалі не вживаю цукор. Був рік взагалі без солодощів лише фрукти";
"Аніта - Ви красуня! Мрію мати таку ж силу волі як у Вас", - пишуть фолловери експерта.
Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)
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