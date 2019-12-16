Fruits & Nuts: у чому особливість головної шоколадної лінійки 2019 року

Fruits & Nuts

У 2019 технологи фабрики Millennium знайшли спосіб створити плитку шоколаду з рекордною для ринку часткою фруктів і горіхів. Нова лінійка швидко завоювала свого покупця. Розбираємося, у чому особливість хітового продукту.

Інновації та постійний пошук нових смаків і рішень — основний пріоритет фахівців шоколадної фабрики Millennium. Саме ця компанія першою в Україні випустила шоколад з цільними горіхами у далекому 2001 році. Ще раніше, у 2000-му, познайомила країну з пористим шоколадом. За створення майбутніх бестселерів у компанії відповідає R&D відділ. Його фахівці постійно вивчають нові тенденції зі всього світу і шукають спосіб втілити найцікавіші з них у шоколаді Millennium. Останнім проривом стала інноваційна лінійка шоколаду Fruits & Nuts.

«Fruits & Nuts — це ноу-хау. Кожен смак у лінійці — поєднання шоколаду з двома видами фруктів і горіхів, частка яких у плитці становить не менше 30%. Цілісний фундук, журавлина і курага ідеально поєднується з молочним шоколадом, апельсинові цукати і мигдаль підкреслюють делікатну гіркоту чорного шоколаду. До цього не було технології, що дозволяла б зробити шоколад з такою кількістю горіхів. Це стало можливо завдяки власним розробкам фахівців відділу R&D», — розповіла маркетинг-директор шоколадної фабрики Millennium Арина Шебанова.

Але найяскравіший смак у лінійці — рожевий шоколад — останнє відкриття технологів фабрики Millennium. До нього, крім традиційного мигдалю, фундука та ізюму, творці підібрали суміш ягід, яка найкраще підкреслює свіжість і натуральну кислинку рожевого шоколаду.

Рожевий шоколад, як і багато знахідок Millennium, був вперше масово вироблений в Україні. На пошук його формули фахівцям знадобився майже рік. У результаті шоколад на 100% складається із сировини натурального походження і не містить штучних барвників та ароматизаторів. Рецепт уже запатентований, тому його характер завжди буде унікальним.

У компанії не сумніваються, що рожевий шоколад стане найгучнішим відкриттям майбутнього року. «В Європі рожевий шоколад зараз — хіт сезону. Тому для людей, які стежать за модними трендами і новинками — це справжня знахідка. Рожевий — це новий чорний», — упевнена Арина Шебанова.