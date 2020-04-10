Аджарське застілля на карантині

Колаж: Adjari

Як створити атмосферу грузинської гостинності прямо вдома?

Минає черговий день карантину і, якщо посиденьки перед ТВ, страви з гречки, жарти про маски і туалетний папір вже набридли – тоді у нас є для тебе пропозиція щодо урізноманітнення дозвілля, а саме, пропонуємо влаштувати собі справжнє грузинське застілля, не виходячи з дому. А як створити ту саму славнозвісну атмосферу грузинської гостинності зараз розповімо.

Перше і найголовніше - це, звісно ж, справжній грузинський коньяк. Такий, щоб грів душу, серце, чужих робив своїми, а своїх - ближчими, такий, як Adjari! Пропонуємо пляшечку завжди тримати при собі. І не забудь, що коньяк краще не тримати в холодильнику, при кімнатній температурі Adjari набагато смачніший. А то ж, став пляшку на стіл і рухаємось далі!

Друга, не менш важлива складова – пишний, щедрий стіл! Обов’язкові страви - це звісно ж хінкалі, хачапурі по-аджарськи та баклажанові рулетики з горіховою пастою! Тут вже обирай: чи збігати в магазин і скористатися інтернет-рецептами, чи замовити доставку з грузинського кафе, але у будь-якому разі задоволення виправдає клопоти. У грузин для таких частувань є одне слово «шемомечама» — «не хотів, але випадково з'їв».

Третій крок – це звісно ж пісня, бо що ж то за грузинське застілля без душевного співу? Додавай у плейлист наші рекомендації та готуйся підспівувати:

Stephane - Tango Георгій Гілігашвілі - Я кохав Danial and Зарина Тилідзе — Chemo Sikvarulo MGZAVREBI — Vazi Зарина Тилідзе - Momenatre BANI - Imedis Dilashi Nino Katamadze - Once In The Street Kahaberi & Khanums - ROMALE Iriao - For You Mgzavrebi – Gala

Ну що, майже все готово, залишилась справа за малим – зібрати близьких! Спитаєш : "Як, коли карантин?" А інтернет нащо? Влаштовуй відео конференцію і готово! Для ліпшого ефекту пропонуємо проявити справжню грузинську щедрість і надіслати зі службою кур’єрської доставки по пляшечці Adjari всім, кого мрієш зібрати за своїм столом.

Якщо Adjari на столі, стіл накритий, гості он-лайн - саме час підняти перший келих. Можна, звичайно, штовхнути промову від себе, а можна здивувати гостей і розпочати застілля грузинським тостом. Ми маємо добірку найрозповсюдженіших (взагалі, їх понад 200), але тримай 5 найважливіших:

За Мир – мшвідобас! За жінок – манділоснебс! За наші родини – чвен оджахебс! За батьків – мшоблебм! За любов – сікварулс!

Завершується кожен тост словом “гаумарджос”, що приблизно перекладається як “Ура”!

Ось стисло і все про головні атрибути грузинського застілля. Сподіваюся, зміг бути корисним! Бувай здоровий, джигіте! Гаумарджос, генецвале!

Твій Adjari.