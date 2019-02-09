Перше подружнє свято: як Маркл і принц Гаррі проведуть День закоханих

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Експерт вважає, що відносини між герцогами на тлі загальної уваги тільки міцніють

День Святого Валентина – всесвітній День всіх закоханих, коли кожен може порадувати свою другу половинку. Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі 14 лютого вперше проведуть День Святого Валентина як родина, а не просто закохані. При чому за рахунок соціального статусу і популярності Меган, до сім'ї прикута надзвичайна увага з боку шанувальників і хейтерів по всьому світу. Як пильна увагу до вагітної герцогині відіб'ється на особистому святі королівської пари розповіла психолог і тренер міжособистісних відносин Кейт Менсфілд. Про це пише Express.co.

На думку експерта, королівське подружжя завжди відчуває тиск з боку оточуючих і повинно виглядати ідеальною парою. Менсфілд вважає, що відносини між Меган Маркл і принцом Гаррі настільки сильні, що вони легко впораються з передсвятковою напругою.

"Очевидно, що їхні стосунки дуже сильні і витісняють пресу та суспільну думку. Я дуже сумніваюся, що очікування навколо Дня Святого Валентина вплинуть на Меган і Гаррі", - вважає психолог.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Незабаром Меган Маркл стане мамою, однак вагітність не є перешкодою для святкування Дня Святого Валентина. Менсфілд сказала, що майбутня поява первістка допомагає поліпшити відносини між Меган і Гаррі.

"Вагітність, коли пара закохана, може бути дуже романтичним періодом. Немає нічого більш приємного, ніж почуття створення іншої людини з тим, кого ти любиш, і це набагато переважує більш поверхневі аспекти романтики, такі як шикарна їжа", - зазначила експерт.

Нагадаємо, що Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy.

Раніше ми писали, що нещодавно спливли несподівані подробиці про пологи Меган Маркл. Друзі побоюються за вагітну герцогиню.

Відео: РБК-Україна