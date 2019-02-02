Кейт Міддлтон з Вільямом відвідає легендарний "британський Оскар"

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Про те, чи буде Меган Маркл на церемонії поки не відомо

Герцоги Кембриджські стануть спеціальними гостями на щорічній церемонії вручення "британського Оскара" – кінопремії BAFTA. Захід відбудеться 10 лютого 2019 року в Лондоні. Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на інформацію організаторів кінопремії.

В 2019 році за офіційними даними принц Вільям вперше особисто вручатиме одну з нагород кінопремії.

Як відомо, щорічна кінопремія BAFTA вручається Британської академією телебачення і кіномистецтва акторам за їх заслуги і творчість. Герцог Кембриджський принц Вільям є з 2010 року президентом Британської кіноакадемії, тому він і його дружина Кейт Міддлтон з'являться на нагородженні й цього року.

До речі, цікаво що королівська сім'я і раніше була присутня на врученні премії. Так, у 2017 році герцогиня Кембриджська здивувала всіх своїм розкішним вбранням.

Кейт Міддлтон на червоній доріжці BAFTA в 2017 році (фото: Vanity Fair)

В 2018 герцогиня Кембридская була присутня на премії, будучи вагітною молодшим сином принцом Луї.

Кейт Міддлтон на червоній доріжці BAFTA в 2018 році (фото: Vanity Fair)

Про те, чи буде на заході майбутня мама Меган Маркл – не повідомляється, проте в список гостей на сайті кінопремії її поки не внесено.

Нагадаємо, що голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон.

Раніше Меган Маркл посварилася з подругами, виставивши їм ультиматум.

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