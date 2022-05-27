Росіяни усвідомили критичну важливість Харківського напрямку, - експерт

Росіяни усвідомили критичну важливість Харківського напрямку для їх операцій на північному фланзі Донбаського оперативного району. Тому зараз вони відчайдушно проводили контратаки і частково відтіснили наші сили в районі Тернового, щоб ми не могли загрожувати безпосередньо їх комунікаціям в напрямку Вовчанськ - Великий Бурлук - Куп'янськ - Ізюм.

Тому ворожі війська зараз посилили обстріли з ракетних систем залпового вогню, які зараз навіть досягають околиць Харкова. Так що ситуація на харківському напрямку залишається напруженою.

На Ізюмському напрямку противник, ймовірно, також усвідомлює всю загрозу, яку представляє просування наших військ із заходу у напрямку до Ізюму та операції наших підрозділів у так званому Ізюмському лісі. Тому вони з дуже великою увагою і побоюванням спостерігають за своїм правим (західним) флангом для того, щоб запобігти можливому прориву наших підрозділів. Це створить для них величезні проблеми, тому що ми зможемо вийти в тил їх ударним угрупованням, які просуваються в напрямку Барвінкове - Слов'янськ.

Зараз критичний напрямок - Сєвєродонецьк-Лисичанськ, де йдуть запеклі бої, і фланги цього району, де ситуація сильно загострилася в останні дні. Отримавши деякі успіхи в районі Попасної, противник створив дуже серйозні загрози для наших поставок і ліній забезпечення до Сєвєродонецька і Лисичанська. Ворожі війська підійшли впритул до населеного пункту Василівка в Бахмутському районі Донецької області. Там недалеко знаходиться Білогорівка Донецької області. Якщо противник підійде туди впритул, тоді траса Бахмут-Лисичанськ буде фізично перекрита і це сильно ускладнить систему забезпечення наших військ.

У чому там ще полягає велика загроза? Якщо подивитися на карту, то там є ще одна дорога – через Сіверськ. Але проблема в тому, що відстань між двома виступами в напрямку На Сіверськ і в напрямку На Білогорівку біля Бахмута становить приблизно 20-25 кілометрів. Ця відстань може бути перекрито артилерійськими ударами і авіацією. Тобто перерізання траси Бахмут-Лисичанськ вкрай ускладнить становище наших військ, які сьогодні обороняють Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

На інших напрямках ситуація більш-менш стабільна. Противник намагається або скувати наші сили, або просунутися, але без особливого успіху. Ворог намагається обійти Авдіївки, діяти в напрямку Курахового від Мар'їнки. Там таких серйозних загроз для нас немає порівняно з тим, що є в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

На півдні, якщо говорити про Лівий берег Дніпра, в населеному пункті Василівка Запорізької області противник концентрує свої зусилля для нанесення ударів уздовж Дніпра в напрямку На Запоріжжя. На правому березі Дніпру ворог хоче вийти на адмінкордони Херсонської області і поліпшити своє тактичне положення, щоб не допустити удари по відомій Чорнобаївці з боку українських сил і зробити її спокійним тиловим районом забезпечення.

Тому ми не можемо виключати, що агресор може провести наступальні дії на цих напрямках. Але до тих пір поки вони не досягнуть будь-якої серйозної переваги на Донбасі і не зможуть вивільнити частину сил і засобів для перекидання на інші напрямки, це малоймовірно. Те, що агресор може завдати удару з Василівки у напрямку до Запоріжжя, поки бачиться більш реальним і ми не можемо виключати таку ймовірність. Миколаївський напрямок поки що розглядається ворогом як третьорядний напрямок з точки зору послідовності нанесення ударів.

Що стосується висадки повітряного і морського десанту в районі Одеської області, на сьогодні такої загрози немає. Рівень небезпеки з Придністров'я поки не настільки великий, щоб говорити про нанесення звідти удару. А десантна висадка - це складова оперативної операції, тобто потрібно паралельно, щоб війська противника наступали з суші.

Якби війська прорвалися з Миколаєва і підійшли до Одеси, тоді вони можуть почати відволікати наші сили з Придністров'я – там є близько 7 тисяч військ. Це російський контингент і безпосередньо Придністровська "армія". Тоді ворог міг би розглядати питання про висадку десанту, щоб взяти під контроль Південну Бессарабію. Тому вони і намагаються остаточно зруйнувати Білгород-Дністровський міст в районі Затоки і підбурюють сепаратистські настрої в Південній Молдові.

Єдине, що на сьогодні виглядає тривожно для нас з боку Білорусі - це розміщення в Бресті дивізіону "Іскандерів". Якщо ми говоримо про "Точки-У", то у них дальність польоту становить 120 кілометрів. Тобто це може становити потенційну загрозу для Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Але переміщення дивізіону "Іскандерів" – це загроза для всього Заходу України.

Білоруські війська – до 7 батальйонних тактичних груп - знаходяться на так званій ротаційній основі, нібито щоб запобігати провокаціям з боку України. Російських підрозділів там або немає, або їх число незначно. Говорити про те, що в найближчі дні, тижні може бути будь-яка атака з боку Білорусі, не доводиться, тому що там немає ознак скупчення підрозділів, сил і засобів для здійснення такої операції.