Российская граница прорвана. К РДК и компании могут присоединиться другие: что будет дальше

Подробнее о том, что означают крайние удары беспилотниками и к чему приведет мартовский рейд "Русского добровольческого корпуса" и компании, в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

О массированной атаке дронов

В ночь на 12 марта Украина снова массированно атаковала объекты на российской территории. И здесь однозначно прослеживается тренд: растет количество применяемых дронов, то есть Украина расширяет свои возможности. Чтобы было понятно, мы только сейчас выходим на нужную частоту и эффективность ударов. Наращиваем свои возможности таким образом, чтобы как минимум не отставать от россиян, как максимум - их превзойти.

Второй момент - системность в нанесении ударов по военно-промышленным объектам и нефтегазовой отрасли. Очевидно, есть комплексная задача: уменьшать способности России по производству оружия и по получению средств в бюджет, за счет которых финансируется война против Украины.

Удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла" под Нижним Новгородом укладывается в эту логику. Его НПЗ работают на внешнем и внутреннем рынках, это прибыль через продажу нефти и нефтепродуктов за границу. И абсолютно закономерно: чтобы уменьшать возможности России, нужно бить по промышленным объектам. Очень часто удары, когда мы говорим об НПЗ, наносятся по оборудованию и терминалам, которые отвечают за переработку нефти. То есть не только по хранилищам, а по самому дорогому оборудованию.

Не думаю, что россияне в стремлении защитить свои объекты начнут перебрасывать ПВО с фронта. Пока этого не фиксируется, они держат большое количество средств ПВО на фронте. Тем хуже для них, потому что у нас появляются новые возможности. Нас в принципе любой сценарий устраивает. Если будут перебрасывать ПВО, это значит, что мы на фронте сможем эффективнее поражать вражеские цели. Если не будут, наши силы продолжат бить по объектам на территории РФ. Вопрос не в том, что России не хватает ПВО. А в том, насколько удачно Украина планирует маршруты и реализует операции.

О прорыве российской границы РДК и компанией

Сперва нужно обратить внимание на расширение состава участников. К традиционным РДК и легиону "Свобода России" добавился "Сибирский батальон". Во-вторых, у меня есть информация о том, что присоединятся другие организации, надеюсь, об этом скоро будут новости.

Речь идет о движениях, которые находятся непосредственно в России. Они ждут команды, будет обнародован манифест с четкими политическими требованиями к режиму Владимира Путина. Они выйдут с ним, будут его публиковать, а мы будем наблюдать за формированием мощной вооруженной оппозиции в РФ. Такого мы еще не видели.

Что касается прорыва границы в Белгородской и Курской областях, рано говорить о полноценных боевых операциях. Цель этой акции - показать, что вооруженная оппозиция есть и она будет разрастаться. Они готовы к вооруженному сопротивлению. Для нас это важно тем, что больше российских войск уничтожается на территории РФ, тем меньше их будут применять против Украины.

Думаю, есть признаки того, что война переносится в саму Россию. Что делает путинский режим? Они пытаются раздробить эти движения, репрессировать и уничтожить оппозицию. А задача РДК и компании – объединить тех, кто протестует против Путина и готов делать это с оружием в руках. Насколько мне известно, определенные успехи есть. Что может означать постепенный перенос войны на территорию России. Возможно, не так быстро, как нам хочется, но тенденции заложены.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина