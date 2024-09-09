На Покровском направлении намечается начало стабилизации ситуации: что дальше

С направлением на Покровское направление дополнительных украинских сил и средств в последние дни просматривается начало стабилизации на этом участке фронта. При этом враг на востоке уже не может одновременно наступать на нескольких направлениях, поэтому вынужден выбирать.

На Покровском направлении идут тяжелые бои, перешедшие в критическую стадию. Враг сосредоточил мощные ресурсы и резервы. Россияне наступают сразу на всем Восточном фронте - на нескольких направлениях: на Покровск, на Торецк, на Часов Яр, на Угледар.

Но самые большие силы противника сконцентрированы и направлены именно для наступления в сторону Покровска, ведь это логистический хаб для сил обороны Украины и этот город занимает одно из центральных мест в системе обороны на этом направлении.

За последний месяц темпы продвижения противника там выросли. Интенсивность боев была доведена на Покровском направлении до 55 в сутки, а в целом на Восточном - до 150-200, хотя предыдущие показатели были ориентировочно 100 - 150.

Понимая эту ситуацию, наше военно-политическое руководство предприняло соответствующие действия, завело дополнительные ресурсы и частично пополнили подразделения на Покровском направлении, а также направили дополнительные средства, в том числе и боеприпасы. Благодаря этому за последние два-три дня намечается и просматривается начало стабилизации на этом участке фронта.

Враг уже не может проводить наступления одновременно на нескольких направлениях на Восточном фронте. Он будет определен с приоритетами. Чтобы увлекать Покровск, ему нужно решить вопрос Селидово. Потому что сначала они пытались действовать и со стороны Торецка, но сейчас действовать по всем направлениям одновременно не удается.

Поэтому в последние дни есть положительные сигналы о начале стабилизации. За следующую неделю будет понятно, какая тенденция будет превалировать на этом направлении: вражеская наступательная, или наша оборонительная.

После неудачных итогов наших контрнаступательных действий россияне в ноябре прошлого года начали свою наступательную операцию и превратили ее в стратегическое наступление, которое сейчас происходит. Силы, которые на Покровском направлении сосредоточили россияне, они сохраняют, несмотря на начало наших действий в Курской области.

В то же время действия на Курском направлении заставили врага перебрасывать туда силы не по частям, полкам или бригадам, а по батальонам, чтобы не было послаблений во всех их наступательных действиях. По состоянию на сейчас противник перебросил в Курскую область 15 батальонов - это более 5 тысяч войск - так, на Курском направлении они сформировали группировку численностью более 30 тысяч.

Непосредственно с Покровского направления россияне не снимали силы. В Курскую область переправили часть средств - например, бронетехнику - которая назначалась руководством врага для того, чтобы усилить наступательные действия на Покровском направлении. То есть косвенным способом Курской операцией удалось несколько повлиять на ситуацию под Покровском.

Безусловно, для наших войск остаются проблемы - захвачена Карловка, есть угроза окружения в районе Невельского. Но и россиянам теперь придется выбирать 1-2 направления, где продолжать наступление, потому что вести его на 6-7, как они это делали по сей день, они уже не смогут.

В течение недели должна проясниться дальнейшая тенденция и динамика событий в Покровском направлении. В планах врага - захватить Покровск до 1 октября. Удастся ли ему это, зависит от того, какие ресурсы мы задействуем в этом направлении. Ибо в случае оккупации противником этого города дальше идут не оборудованные территории с точки зрения обороны. К тому же сам Покровск - это важный хаб для обеспечения действий Сил обороны Украины.

В случае продвижения на этом направлении есть разные варианты дальнейших действий противника. Это и активизация в направлении Славянско-краматорской агломерации, и в районе Угледара, где они тоже сейчас пытаются действовать, и возможные действия в сторону Днепропетровской области.

Игорь Романенко для РБК-Украина