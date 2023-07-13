Новая угроза. Чем опасен построенный в Керчи ракетный корабль "Циклон"

Оккупационные власти в Крыму отчитались о поднятии флага на малом ракетном корабле "Циклон" в Керчи. По их словам, он пополнит состав Черноморского флота РФ и якобы уже готов к выполнению боевых задач.

Подробнее об этом корабле и о том, какие угрозы он может нести, - в комментарии РБК-Украина рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

"Циклон" - это серийный малый ракетный корабль типа "Каракурт". Его основным вооружением являются восемь пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". В принципе, он несет такое же вооружение, как и другие малые ракетные корабли, которые могут быть задействованы для пусков по территории Украины. В частности, из акватории Азовского моря.

Это уже второй корабль данного типа в составе Черноморского флота РФ. От предыдущих кораблей типа "Буян" он отличается зенитно-ракетными средствами. То есть имеет собственные системы противовоздушной обороны. Еще у него есть артиллерийская установка, но это все для самообороны.

Поскольку это носитель "Калибров", мы отслеживаем всю информацию и учитываем в своих раскладах. И если он выйдет на патрулирование, мы это увидим. Хотя какой-то особенной угрозы он не представляет. Речь идет о том, что теоретически его задействование может увеличить количество "Калибров" в одном залпе корабельной группировкой ЧФ на 8 единиц.

Что касается строительства кораблей в Крыму, то заводы в Керчи и Феодосии были отжаты в 2014 году, затем их взяли под свое крыло судостроительная корпорация "АкБарс" в Зеленодольске (Татарстан) и завод "Пелла" в Санкт-Петербурге. Который является разработчиком проекта и главной компанией по строительству "Каракуртов".

Три корабля данного типа начали строить на заводе "Море" в Феодосии, но не достроили. После того, как были сделаны корпуса, их по внутренним водным путям перетащили в Санкт-Петербург, где они так и стоят до сих пор из-за нехватки финансирования.

Еще три корабля, за которые отвечает "АкБарс", строили на заводе "Залив" в Керчи. Там все корабельное оборудование и начинка завезены из России. Кроме того, были заложены два вертолетоносца в присутствии Владимира Путина. Конечно, сейчас на всех этих заводах нехватка рабочей силы и проблемы с финансированием, но они пытаются что-то делать. Хотя я думаю, что корабли не достроят - мы им не дадим.

"Циклон" является небольшим кораблем. Его специфика в том, что он сделан из алюминиево-магниевых сплавов. Мы сами в свое время оборудовали заводы в Крыму, например, перед оккупацией два корабля на воздушной подушке типа "Зубр" были отправлены из Феодосии в Китай. Россияне пытались наладить производство, перетянуть одеяло на себя, но китайская сторона не пошла на нарушение контракта с Украиной.

Малые ракетные корабли там начали строить в 2019-2020 годов. Есть сомнения в том, что "Циклон" полностью готов к боевым задачам даже с учетом того, что он серийный и вся документация была передана из России. Например, на построенном в Санкт-Петербурге корабле типа "Каракурт", который уже ходит в составе Балтийского флота, установлено не все вооружение. Еще один корабль проходит испытания.

То, что оккупанты подняли военно-морской флаг на "Циклоне", еще ни о чем не говорит. До этого я ничего не слышал о его испытаниях, и у нас нет данных о том, что он уже вышел в море. На данный момент это не так важно. Если он в ближайшее время не присоединится к корабельной группировке в Черном море, значит он еще не готов. А если присоединится, то мы знаем, чего он стоит - плюс 8 "Калибров", вот и все.

Владимир Заблоцкий, для РБК-Украина