Зачем россиянам Белогоровка и готовы ли они бежать из Херсона

Потери российской армии в Украине резко возросли, но противник не считается с ними и пытается вытеснить украинские силы из Белогоровки, чтобы снять угрозу для захваченных крупных городов Луганской области.

О том, почему противник заводит мобилизованных сразу на боевые позиции, зачем оккупантам Белогоровка и готовы ли они оставить Херсон, в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Большие потери среди мобилизованных россиян

Сейчас на фронт поступает большое число мобилизованных. Они используются в первую очередь для того, чтобы закрывать потребности в компенсации потерь в подразделениях, которые требуют вывода для восстановления боеспособности.

Любое подразделение, имеющее достаточно серьезные потери - более 30% от своего состава, - уже не боеспособно. Это касается как потерь личного состава, так и потерь в технике. И таких подразделений у россиян много.

Но у них нет возможности вывести подразделение и сразу завести подготовленное новое. Поэтому их не выводят, а сразу направляют мобилизованных в зону боевых действий, где они количественно пополняют эти подразделения.

Результат мы видим. Это неэффективный ресурс - это гражданские, которые услышав выстрелы и взрывы, не знают, как действовать. Они находятся под постоянным моральным и психологическим давлением. В этих условиях мобилизованные становятся 200-ми или 300-ми значительно в большем количестве, чем военнослужащие с опытом.

Зачем оккупантам Белогоровка

Под Белогоровкой в Луганской области они совершают ту же ошибку, которая была в районе Балаклеи (Харьковская область), когда пытались осуществлять штурмовые действия в направлении Гусаровки. Они там положили достаточно много своих подразделений, пока ВСУ не освободили Балаклею.

Сейчас у них такая же ситуация возле Белогоровки. Они пытаются наступать туда из Лисичанска, поскольку Белогоровка - это выгодный трамплин для нашего контрнаступления на Северодонецкую агломерацию и перерезание Кременной и Рубежного.

Готовы ли оккупанты бежать из Херсона

Россияне не будут сдавать правобережную часть Херсонской области без боя. Но они постараются таким образом не остановить украинское контрнаступление, а лишь затормозить его. Это указывает на несколько событий и факторов. Во-первых, со всего правобережья эвакуированы российские врачи. Также оттуда вывезли все медицинское оборудование - как завезенное российское, так и награбленное украинское. Кроме того, вывозятся медикаменты из больниц и аптек.

Во время контрнаступления или мощной обороны будут сотни или даже тысячи раненых российских оккупантов. Как их будут лечить в таких условиях? Транспортировать их на левый берег будет проблематично. Либо они не ценят жизнь раненых, либо не планируют держать оборону настолько долго, чтобы раненых было так много.

Второй фактор - они сейчас занимаются выведением на левый берег артиллерии и размещают ее, например, в Олешках. Без артиллерии российская армия не сможет ни совершать наступательных действий, ни вести оборону. То есть те подразделения, которые остаются на правобережье, остаются без главной поддержки. Ведь с левого берега невозможно осуществлять глубокую поддержку артиллерией.

Оставшийся там ресурс пополнен с помощью мобилизованных. Они как раз и должны тормозить контрнаступление ВСУ. В Херсоне оккупанты имитируют подготовку к уличным боям, хотя россияне в городских боях не профессионалы. Они используют тактику, которая в последний раз менялась по опыту афганской войны. Это не совсем городское сражение, это смесь советского опыта и подразделений спецназовцев РФ по контртеррористической борьбе, которая неэффективна.

Мы видели это на примере Мариуполя, Попасной и Северодонецка. Если их артиллерия не ровняет город с землей, у них нет успеха в наступлении. А в Херсоне они будут обороняться, и поддержки артиллерии у них, очевидно, не будет.

Вооруженные силы Украины имеют гораздо больший опыт боев в городе, чем россияне. К тому же это базовые навыки тренировки именно военнослужащих ВСУ. На учениях всегда используется элемент тренировки боев в городе. Потому масштабной проблемы с Херсоном в этом смысле не будет.

Александр Коваленко, для РБК-Украина