У масовій відмові від вакцинації винні ЗМІ та "експерти"

Вакцинація в Україні від коронавірусу стартувала ще в лютому, але поки просувається повільними темпами.

Якщо брати статистику по Києву, то на вакцинацію записалися близько 30% медиків з першої черги на вакцинацію. По Харківській області - приблизно 70%. У регіонах показники відрізняються.

Причини у тих, хто поки не поспішає вакцинуватися, різні. По-перше, дуже багато лікарів раніше перехворіли на COVID-19. А з боку різних експертів і засобів масової інформації була інформація, що нібито півроку після хвороби не можна робити щеплення. Це не так.

В наших рекомендаціях від МОЗ зазначено, що після хвороби можна відкласти вакцинацію на півроку, враховуючи дефіцит вакцин. Але якщо хтось бажає отримати щеплення - будь ласка.

Дезінформація від ЗМІ і деяких експертів, які не в своєму розумі, призводить до того, що багато лікарів, хто раніше перехворіли на "ковід", відмовилися від вакцинації. Я не так давно перехворів і при цьому збираюся вже найближчим часом провакцинуватися, коли прийде черга.

Друга причина - це дискредитація тієї ж вакцини Covieshield AstraZeneca. Наприклад, деякі експерти, навіть з тих, хто в цілому за вакцинацію, кажуть, що нам нібито привезли несертифікований препарат тощо. При цьому в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками стверджують, що препарат пройшов експертизу і з ним все добре.

Згідно з постановою Кабміну, якщо є GNP, якщо в Індії, в Євросоюзі, Китаї, США, Канаді, Австралії препарат зареєстровано, то ми його реєструємо в Україні за спрощеною процедурою.

Канада схвалила застосування тієї ж самої вакцини AstraZeneca від Serum Institute з Індії. Вже днями ця країна отримає першу партію - 500 тисяч доз препарату, такого ж, який використовують в Україні.

Що стосується інформації про те, що тільки двоє з 24 співробітників Олександрівської лікарні погодилися на вакцинацію - це маніпуляція. Чому? Це була одна з перших лікарень, яка проводила вакцинацію в Києві. Туди прийшло приблизно два десятки телеканалів. Їх не пустили в маніпуляційний кабінет, враховуючи, що Київ зараз у "помаранчевій зоні" карантину. Щоб не було великого скупчення людей всередині, представників ЗМІ попросили залишитися на вулиці.

Справді, тоді провакцинувались тільки двоє людей з відділення інтенсивної терапії. Але в той день з усієї Олександрівської лікарні провакцинувались кілька десятків медиків, майже сто осіб, які працюють з хворими на COVID-19.

Сергій Дубров, для РБК-Україна