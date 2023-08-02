Контрнаступление на юге стало приоритетом, но оно не будет быстрым

Украинское контрнаступление длится почти два месяца. И после первых успехов на юге складывается впечатление, что оно замедлилось.

О ситуации на фронтах, перспективах движения на юг и восток, а также о важности ударов по объектам в оккупированном Крыму, - в комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко для РБК-Украина.

На прошлой неделе была информация о якобы захвате трех сел в Луганской области по направлению Сватово-Боровая. Однако она не подтвердилась, а военные заявили, что тактическая линия особо не изменилась.

В чем вообще характер боевых действий на Лимано-Купянском направлении? Враг пытается прорвать наши линии обороны, мы отражаем его атаки. Иногда складывается так, что российские войска имеют некоторые тактические успехи, но наши войска отбивают позиции. Россияне пытаются идти через "зеленку", используют артиллерию и танки. Хотя если глобально говорить об этом направлении, то РФ там ничего не достигла от слова "вообще".

Она не достигла цели выйти на Боровую, не достигла цели прорвать нашу линию оборону и занять левый берег реки Оскол. И даже не смогла создать возможность для атак наших подразделений с северного фланга в районе Белогоровки или того же Бахмута.

Что касается Бахмутского направления, то здесь, я думаю, при наличии большего количества средств поражения, артиллерии, других сил и средств, наши давно бы освободили город. Но невозможно наступать одинаково по всей линии фронта. А с учетом того, что на сегодня южное направление стало приоритетом, мне кажется, что добиваясь определенных успехов на южном фланге возле Бахмута, наши войска выполняют феноменальную задачу.

На Бердянском направлении ставится задача закрепиться на освобожденных рубежах. Это хорошо, что Старомайорское удалось отбить, но враг все равно пытается контратаковать. Только после закрепления мы получим возможность двигаться дальше. Вероятно, следующими могут стать села Завитне Бажання, Урожайное и Старомлиновка.

Последняя является особенно амбициозной целью. Это ключевой опорный пункт россиян, и чем быстрее Силы обороны закрепятся на господствующих высотах, тем скорее артиллерия начнет бить по противнику дальше на юг. Конечно, определенные сложности связаны с минами и тем, что враг ожесточенно сопротивляется. Наверное, здесь не стоит ждать по крайней мере быстрого продвижения. Постепенное, я думаю, точно будет.

Также на прошлой неделе в западных СМИ появилась информация о том, что наши войска могли вплотную подойти ко второй линии обороны россиян почти возле Токмака (Запорожская область). Если смотреть на карту, то это достаточно далеко от наших позиций. Но я не исключаю, что наши силы могут вести разведку соответствующим образом.

Вооруженные силы на южном направлении решают две задачи - разминирование территорий для продвижения и поиск уязвимых мест в обороне противника. И разведка позиций в районе так называемых "зубов дракона" - история как раз об этом.

Очевидно, в контрнаступлении на юг делается ставка и на удары по объектам в оккупированном Крыму. Стоит отметить атаку на железнодорожный Чонгарский мост через Сиваш, поскольку нам необходимо подорвать логистику с полуострова на Мелитополь и дальше.

Конечно, крайний удар и повреждение железной дороги создают проблемы для россиян, но пока не критичные. У них еще остаются пути подвоза, но в то же время задержка с логистикой создает дополнительную нагрузку. Сложно сказать, как быстро они восстановят мост через Сиваш. Я думаю, на это могут потребоваться недели или месяцы.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина