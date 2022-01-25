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Невтішні підсумки: у 2021 році в Україні сталося понад 5000 "п'яних" ДТП

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Вівторок 25 січня 2022 08:22
Невтішні підсумки: у 2021 році в Україні сталося понад 5000 "п'яних" ДТП Пияцтво за кермом вбиває і калічить (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

За минулий рік в Україні зафіксовано 5019 ДТП за участю п'яних водіїв, в яких загинули 113 осіб і 1072 були травмовані. Статистика першого місяця 2022 року також невтішна.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Патрульну поліцію України.

Минулого року патрульні поліцейські спіймали 133 289 водіїв з ознаками алкогольного та/або наркотичного сп'яніння. Для порівняння, статистика за 2020 рік – 129 480 водіїв. Вже з початку цього року зафіксовано 6567 випадків нетверезого водіння.

При цьому, МВС виступає за посилення інструментів контролю стану водіїв – організацію так званих пунктів тверезості, де зупиняють більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп'яніння.

Невтішні підсумки: у 2021 році в Україні сталося понад 5000 &quot;п'яних&quot; ДТП

Знаковим минулого року стало прийняття Закону 1231-ІХ, яким були підвищені штрафи, посилена відповідальність, прибрані прогалини законодавства.

Згідно ч.1 ст. 130 Кодексу України Про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Повторне протягом року вчинення подібного порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 34 тис.грн або адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Якщо ж водій втретє за рік порушить цю статтю КУпАП, його оштрафують на 51 тис.грн (або адміністративний арешт на 15 діб), а також позбавлять прав на 10 років.

Нагадаємо, що на дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми. Машини зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху як в ручному, так і в автоматичному режимах.

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