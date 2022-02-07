Логістичний кошмар: через COVID-19 виробництво автомобілів можуть перенести з Азії на Захід

Затримки з постачанням комплектуючих і відвантаженням продукції відходять компаніям так дорого, що вони розглядають можливість повернення виробництва на захід. Тим більше, що саме в США і Європі реалізується значна частина товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Bloomberg.

Порушення логістичних ланцюжків, викликане пандемією і подальшими високими витратами на доставлення товарів з Азії, змушує компанії переглядати місцеве виробництво. Принаймні, подумувати про "скорочення ланцюжків постачання", повернувши виробництво на захід. Деякі компанії вже відновлюють виробництво в ЄС, США та Мексиці.

Дешева робоча сила завжди приваблювала бізнес, але поступово зарплати в Азійському регіоні підвищуються, а витрати виробництва через коронавірусних обмежень ростуть ще швидше. Парадоксально, але прагнення до зниження витрат, яке свого часу призвело до перенесення виробництва в Азію, тепер змушує виробляти товари ближче до дому.

Так, наприклад, KTM і материнська компанія Husqvarna, Pierer Mobility, відкривають завод в Болгарії, який буде виробляти близько 500 000 електричних велосипедів на рік. За словами Генеральний директор компанії Стефана Пірера, витрати на логістику при доставленні товарів з Китаю в Європу в цей час в 10 разів вище, ніж до пандемії. І вже не знизяться до колишнього рівня, тому ланцюжок постачання доцільніше обмежити континентальною Європою.

Електровелосипед KTM

Топ-менеджер також повідомив, що багато хто з його конкурентів збираються чинити так само, оскільки питання логістики роблять невигідною закупівлю деталей і запчастин з таких країн, як В'єтнам і Тайвань - в той час як 70% кінцевої продукції буде продаватися в Європі.

Повідомляється що найбільший виробник інструментів Stanley Black & Decker відкриває три нових підприємства в США, а кілька компаній з виробництва одягу переїжджають з Азії в Туреччину і Португалію.

Багато компаній турбуються не тільки про вартість доставлення. Час, необхідний для доставлення товарів, прямо впливає на собівартість продукції. У випадку товарів, що продаються в США, це означає перенесення виробництва з Китаю до Мексики. І автовиробники навряд чи стануть винятком.

Зараз доставлення вантажів з Азії в Північну Америку займає 110 днів, що все ще близько до історичного максимуму. А тепер порівняємо з часом доставлення товарів з Мексики - від 5 до 10 днів.

Ще однією перевагою виробництва в США є те, що президент Джо Байден не готовий скасувати тарифи, введені його попередником на китайський імпорт - попри заклики американських компаній знизити чинні мита на вхідні постачання на мільярди доларів.

Нагадаємо, що останнім часом все частіше з'являється інформація про істотне подорожчання автомобільного "секонд-хенду". Повідомляється, що в деяких країнах ціни на старі авто злетіли на 30-60 відсотків.