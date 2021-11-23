Саджати на 15 років: народні депутати хочуть посилити покарання за смертельні ДТП

До Верховної Ради України внесено відразу три законопроекти, що передбачають серйозне посилення кримінальної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортних пригод. Йдеться від ДТП, які спричинили загибель людей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Законопроектом № 6240 "Про внесення змін до статей 286 і 286-1 Кримінального кодексу України Про посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей", внесений позафракційним депутатом Юлією Світличною передбачається: винуватець ДТП з важкими травами або смертельним результатом отримає від 5 до 8 років в'язниці (зараз 3-8 років) з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від 3 до 5 років (зараз до 3 років).

За порушення правил дорожнього руху з кількома загиблими з вини порушника – термін збільшиться до 8-12 років (зараз 5-10 років), а права керувати транспортним засобом позбавлять довічно. Таке ж покарання пропонується за вчинення ДТП в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть. Якщо ж жертв буде більше, термін складе 12-15 років (зараз 7 - 12 років).

Трохи більш м'яке покарання пропонує альтернативний законопроект № 6240-1 від фракції "Слуга народу": від 7 до 12 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін 5-7 років у разі ДТП з важким або смертельним результатом.

Третій законопроект № 6240-2 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України Про посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту" пропонує за ДТП, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження саджати винуватця на строк від 5 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на 5 років.

За даними патрульної поліції за десять місяців Цього року в Україні сталося 154 480 дорожніх аварій, внаслідок яких загинули 2592 людини, а ще 24 905 постраждало.

Нагадаємо, що першу допомогу при ДТП повинен вміти надати кожен водій. Часом швидка допомога потрапляє на місце аварії тільки через 15 хвилин і пізніше, а допомога потерпілому потрібна негайно.