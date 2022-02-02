Бензин знову трохи подорожчав, ціна автогазу не змінилася: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 2 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем знову незначно підвищилися. Ціна автогазу не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 32,01 гривень за літр (+0,09 гривень), на бензин А-95 - 32,88 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 32,22 гривень за літр (+0,08 гривень), на автогаз - 18,89 гривень за літр (ціна не змінилася).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.