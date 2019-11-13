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На вечірці Sounds No Bounds виступлять ізраїльські електронні артисти

Lite » Афиша 13.11.2019 - 17:33
У Києві пройде вечірка Sounds No Bounds (фото: прес-служба)
У Києві пройде вечірка Sounds No Bounds (фото: прес-служба)

30.11.2019

30 листопада в Києві пройде вечірка Sounds no Bounds від організаторів Avionics Open Air. Це подія, яка об'єднує найкращих електронних музикантів і захоплюючі візуальні проекції по всьому периметру танцювальної локації. У програмі шоукейс найавторитетнішого прогресив хаус лейблу Lost & Found (квитки).

У Pochayna Event Hall виступлять представники ізраїльського лейблу Lost & Found, учасника фестивалю Tomorrowland. У Київ повернуться одні із найцікавіших артистів прогресів хауса Guy J та Guy Mantzur. На підтримку виступатимуть Khen та Chicola.

Guy J

Якщо ви бажаєте відпочити від техно-рейвів, що регулярно проходять у Києві, Sounds No Bounds стане свіжим ковтком повітря для прихильників прогресивної електроніки. Ця вечірка – це аудіовізуальне шоу, у якому на всій території будуть встановлені інтерактивні та динамічні декорації від всесвітньо відомого виробника 3D-проекцій Blacksoil production. Команда MDS потурбується, аби кожний емоційний момент був не менш яскравим і по світлу. Також на локації діятимуть бари від Bar Trigger, які співпрацювали з фестивалем Atlas Weekend та закладами Hendriks Bar та True Burger Bar.

Розширюйте ваші уявлення про електронні вечірки на Sounds no Bounds.

Guy Mantzur

Styler
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