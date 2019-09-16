У Києві відбудеться вечір україномовної стендап-комедії "Бабине літо!". 18+

Вечір україномовної стендап-комедії "Бабине літо!"

20.09.2019

20 вересня у київському Caribbean Club Concert Hall відбудеться вечір україномовної стендап-комедії присвячений останньому теплому періоду року від «Ukrainian Stand-Up Agency». На одній сцені зберуться 6 супер-коміків, відомих глядачам за різними ТВ-шоу.

Перша Україномовна Стендап Комедія – це новий крок українського стендапу, свіжий подих стендап-комедії рідною мовою, в якій кожен впізнає себе.

Стендап – це сміливий та відвертий гумор про те, що відбувається з нами і навколо нас. Знайомі життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення. Все це і багато іншого – на вечорі справжньої стендап-комедії від 6 супер-коміків: Сергія Степанисько, Жені Бабкова, Бекіра Мамедієва, Артура Петрова, Віталія Жавнерчика та Івана Жорноклея.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Сергій Степанисько – магістр української філології. Лютий народознавець, який розповідає про те, чим живе його єдине кохання – Батьківщина. Переможець «Розсміши коміка», учасник телевізійного фестивалю «Ліги Сміху», автор і учасник гумористичних проектів.

Женя Бабков - Про дівчат та пальто

Женя Бабков – комік, який входить в топ-10 кращих коміків по версії українських фестивалів стендап-комедії: O’fest 2016, Independent stand-up festival 2016 та 2017.

Бекір Мамедієв – переможець шоу «Розсміши коміка», автор студії «Квартал 95», резидент «ГудНайтКлаб».

Артур Петров – сценарист телевізійних проектів і кіно, учасник шоу «Комік на мільйон» на телеканалі ICTV.

Бекір Мамедиев – НАЙКРАЩЕ – Комік на мільйон ГУМОР ICTV

Віталій Жавнерчик – учасник шоу «Розсміши коміка» та «Відкритого мікрофону на ТНТ».

Іван Жорноклей – киянин з амбіціями приїжджого, стендап-комік, засновник та ведучий «Ukrainian Stand-Up Agency». Іван знайомить глядачів зі стендапом і може розповісти про них те, що вони самі не знали.

На концерті кожен з присутніх стане частиною стендап-комедії. Коміки поділяться з глядачами своїми думками та емоціями, які не залишать байдужим нікого!

Рекомендовано особам від 18 років.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.