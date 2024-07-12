От романтики к представлениям 18+: атмосферные шоу июля в Киеве, которые подарят кучу эмоций

Лучшие шоу июля в Киеве, которые подарят кучу эмоций (фото: Caribbean Club)

13.07.2024-21.07.2024

В июле в Caribbean Club гостей ожидают разнообразные события: варьете, театральные представления, концерты и вечеринки.

13, 20 и 27 июля: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Для гостей будет звучать живая музыка в исполнении кавер-групп NoComments и TOKYO. Бессменный DJ Mustafaev создает невероятное комбо самых крутых хитов.

12 и 26 июля: Варьете "Рояль"

Киевлян приглашают на шоу легендарного Варьете "Рояль" в особом формате: музыкально-театрализованный перформанс с ужином. Это шоу для взрослых, изысканная кухня и интимная атмосфера.

Звезда шоу - Lida Lee - украинская певица, открытие года YUNA-2021, основательница волонтерского штаба. После творческой паузы артистка на сцене Caribbean в новом образе и с новой песней "Сама" в эксклюзивном исполнении.

13, 17, 20, 24 и 27 июля: спектакли театра "Черный квадрат"

Независимый новаторский театр театр-студия импровизации "Черный квадрат" работает уже 33 года.

Хитовые представления июля, чтобы посмеяться и отдохнуть от души: 13 июля - "Влюбленные танцуют в постели", 17 июля - "Секс в разных театрах", 20 июля - "Секс. Временно доступен", 24 июля - "Медовый месяц", 27 июля - "Предварительные ласки". Все сюжеты правдивы и актуальны, о людях, живущих сейчас.

19 июля: "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Джазовое событие для гурманов, где каждый раз особый репертуар, тематика, общение с гостями, настроение и атмосфера. Гостей погрузят в магию лучшей музыки 20-го века, глубины музыкальной импровизации, эмоциональной выразительности и утонченности джаза!

21 июля: Максим Бородин "Якби не ти…"

После солдаута первого сольного концерта Максим Бородин - романтик, автор музыки о любви - даст дополнительный концерт на бис.

Эмоциональный хит "Якби не ти..." весной 2023 года покорил сердца слушателей. С того времени песни Максима занимают верхние позиции в топ-чартах музыкальных платформ и сердцах слушателей.

На концерте вживую прозвучат "Якби не ти…", "Притулись - обійми", "Скажи мені", "Не відпускай", "Чайка" и другие романтические баллады.

Билеты на концерты и спектакли можно приобрести по ссылке.