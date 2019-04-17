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Палке кохання під іспанським сонцем: балет "Дон Кіхот" в Києві

Lite » Афиша 17.04.2019 - 16:46
Фото: прес-служба
Фото: прес-служба

13.06.2019

Прима Литовского Національного театру опери та балету Олеся ШАЙТАНОВА та прем'єр Національної опери України Денис НЕДАК - у перлині світової балетної спадщини, балеті "Дон Кіхот"!

Палке кохання під іспанським сонцем, романтичні фантазії, самовіддані лицарські подвиги...

Блискуче розмаїття життєрадісних танців, іскрометний гумор і весілля у фіналі!

13 червня у Національній опері України покажуть балет, який по праву називають "святом танцю" - "ДОН КІХОТ" Людвіга Мінкуса.

І нехай головний герой знаменитого роману Мігеля де Сервантеса дав ім'я цій чудовій історії, марно чекати від неї повільності, що притаманна розповіді про пригоди хитромудрого ідальго. Оптимістичний сюжет балету лише віддалено нагадує літературне джерело. Натомість буквально з перших хвилин занурює глядачів у драйвову атмосферу театрального карнавалу, змушуючи захоплено спостерігати за змінами яскравих мізансцен та віртуозними па.

Червоні плащі тореадорів, стукіт кастаньєт, кокетливі погляди з-під розкритих віял - на бурхливі вулиці старовинної Барселони вас перенесуть артисти Національної опери України.

Головна ж увага поціновувачів балету цього вечора буде прикута до бездоганного дуету головних виконавців.

Володарка численних нагород престижних міжнародних конкурсів, провідна солістка Національної опери України у минулому, а нині - юна прима Литовского Національного театру опери та балету, стильна та надзвичайно артистична Олеся ШАЙТАНОВА виконає партію Кітрі.

У партії її коханого, цирульника Базиля, виблискуватиме зірка танцівника неймовірної харизми та яскравого обдарування - прем'єра Національної опери України, запрошеного соліста American Ballet Theatre та Віденської державної опери Дениса НЕДАКА.

Барвистий, безпосередній, стихійний - всі ці епітети можна застосувати до "Дон Кіхота", але жоден з них не передасть в повній мірі емоції щастя, котрі незмінно викликає у глядачів цей балет.

Відчуйте їх у Національній опері України 13 червня!

Палке кохання під іспанським сонцем: балет &quot;Дон Кіхот&quot; в Києві

Про виставу:

Музика Людвіга Мінкуса.

Сценарій Маріуса Петіпа за однойменним романом Мігеля де Сервантеса Сааведри.

Хореографія Маріуса Петіпа, Олександра Горського, Касяна Голейзовського.

Балетмейстер - Віктор Литвинов.

Вистава на 3 дії з двома антрактами.


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