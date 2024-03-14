Нашумевший рэп-мюзикл "Ты [Романтика]" покажут во Львове: что известно

Во Львове покажут мюзикл "Ты [Романтика]"

29.04.2024

29 апреля в 19:30 во Львовской национальной опере состоится премьера первого в Украине рэп-мюзикла о писателях расстрелянного возрождения "Ты [Романтика]".

"Через час после анонса организаторы продали 1/3 билетов, поэтому желающим посетить рэп-мюзикл следует поспешить приобрести свой билет", - сообщили организаторы премьеры во Львове VINIL Concert agency.



Что известно о проекте

История измены Павла Тычины, служба Владимира Сосюры в Третьей Штурмовой, самоубийство Волнового, происхождение названия "Молодой Театр", дружба авангардиста Михаила Семенко и Леся Курбаса, расстрел каждого второго украинского писателя в "Будинку Слово" - все это, впервые положено на музыку спектакле под названием "Ты [Романтика]".

Исключительный случай для истории: статьи об этом украинском музыкальном альбоме писали BBC, Forbes и Vogue.

"Это и есть популярная культура, о которой мы мечтали со времен Винниченко", - отметила директор "Мистецького арсеналу" Олеся Островская.

Организаторы говорят, что мюзикл "Ты [Романтика]", это взрыв, сенсация и вспышка эмоций.

Билеты на мюзикл можно купить по этой ссылке.